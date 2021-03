“El jueves vamos a bancar a Mauricio”. El flyer ya comenzó a rodar por las redes sociales y por los Whatsapp de dirigentes, diputados y funcionarios porteños (en menor medida). Se trata de una convocatoria para el jueves 18 de marzo a las 18, cuando Mauricio Macri presente su libro, “Primer tiempo” con la plana mayor de Juntos por el Cambio.

La idea de la dirigencia es convocarse a esa hora en la Plaza República Federativa de Brasil, frente al Centro de Convenciones, donde se realizará la presentación, para “bancar” al expresidente Mauricio Macri.

En ese marco, aunque estará en las próximas horas en las librerías, la negativa de muchos libreros a ponerlo en sus vitrinas generó un espiral de interés sobre el contenido que planteó Macri en sus más de 300 páginas.

“Dicen que no hay mala publicidad. El tomatazo y la negativa a venderlo de algunas librerías terminaron siendo una campaña de marketing”, apunta a PERFIL uno de los colaboradores del ex presidente.

Hernán Iglesias Illa, ex funcionario y quien, junto al ex secretario de Cultura, Pablo Avelluto, organizaron y compilaron las anécdotas e ideas que sostiene Macri en su libro, suele citar un tweet del líder de Los Pericos, Juanchi Bailerón, quien expresó por Twitter que se enteró de la existencia de “Primer tiempo” por la negativa de los libreros a venderlo.

El miércoles llega mi libro a las librerías de todo el país. A pesar de episodios aislados de intolerancia y fanatismo, estoy contento y agradecido de comprobar el compromiso con la libertad de expresión y el debate de la inmensa mayoría de los libreros argentinos #PrimerTiempo — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 14, 2021

El jueves a las 18 hs acercate a la Plaza República Federativa de Brasil y acompañemos a @mauriciomacri en la presentación de su libro #PrimerTiempo. pic.twitter.com/kqfMMXHVbG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 15, 2021

De esta manera, el jueves será una suerte de relanzamiento para el ex presidente. Volverá al centro de la escena de manera pública y reiterará que el “segundo tiempo” será en 2023 pero el del “cambio”. Incluso, volverá a plantear que no desea ser candidato este año.

Mauricio Macri vuelve a viajar por el país: presentará su libro en 4 provincias

La salud mental de Cristina Kirchner

Con todo, el material que incluye el libro supone confesiones de los cuatro años de Mauricio Macri al frente de la Casa Rosada, autocríticas y también críticas al kirchnerismo.

En uno de sus capítulos planteó sus dudas sobre la psiquis de Cristina Fernández de Kirchner. “La ex presidenta no está bien. No sé si alguna vez lo estuvo. Ya durante sus mandatos notaba un padecimiento interno muy grande. Tiene una verdad de sufrimiento muy dura, una serie de cosas no resueltas desde muy atrás que solo ella debe saberlas. La psicología de cada ser humano es muy compleja”, escribió Macri. También cuenta sus sensaciones las veces que estuvo con ella y hasta el día que fue a pasarle el bastón de mando al presidente Alberto Fernández.

En otro tramo, incluso, intenta echar por tierra el lawfare pero, sobre todo, la idea de que él junto a la “mesa judicial” de asesores fueron quienes impulsaron las causas contra la vicepresidenta. “Jamás en mi vida me preocupé por una sola causa de ella, no hablé con ningún juez acerca de sus causas”, cuenta Macri, según reveló Infobae.

La candidatura de a presidente

En otro capítulo describe el comienzo de 2019, cuando un sector importante del círculo rojo de empresarios y dirigentes políticos le planteaban que no podría reelegir y que debía ir con María Eugenia Vidal como candidata para sostener a Cambiemos en el poder.

En ese entonces, revela una charla con el ex presidente español, Felipe González y su consejo. “Me dijo que era absurdo dar un paso al costado en ese momento. Si yo aceptaba como un hecho mi propia derrota iba a ser imposible empoderar a alguien para que tuviera chances de éxito”, confiesa Macri. Y agrega: “Estuve dispuesto a considerar seriamente el ‘plan V’ si se demostraba que el cambio incrementaba nuestras chances de continuar”.

Además, añade que en esas semanas Marcos Peña le contó que, luego de una charla con Alejandro Catterberg, de Poliarquía, las posibilidades de su reelección se estaban acotando progresivamente.

En ese marco, en “Primer tiempo” revela una reunión cumbre con Eugenia Vidal en su quinta familiar, Los Abrojos, donde hablaron exhaustivamente del tema. Según Macri, la entonces gobernadora bonaerense le planteó: “‘Si es indispensable, sí (soy candidata a presidente), pero no es lo que quiero’, me dijo. Sentía que no era su momento y que no iba a poder en las condiciones en las que estábamos. Pero también me dijo que, si yo necesitaba que asumiera la candidatura, lo haría”, publicó La Nación.

Así, Macri volverá al centro de la escena. Aunque, al menos por ahora, se plantea como un gran mentor de Juntos por el Cambio, el 2023 seguirá siendo un signo de pregunta para eventuales candidaturas.