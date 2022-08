Maximiliano Guerra: “La gente está esclavizada con los planes sociales”

“No hay que hacer casting de políticos. Lo que tendríamos que hacer es conseguir políticos que estudien, que aprendan y que quieran darle algo al país”. Sólido y tajante, el ex director del Ballet Estable del Teatro Colón Maximiliano Guerra no esquivó el mini reportaje de Perfil.com en el marco de su visita a la Escuela de Comunicación Perfil.

Mirá el video

Desde la última campaña de Horacio Rodríguez Larreta hasta la “pobreza cultural” del país, Guerra explicó el rol que cumple como integrante del PRO Social y cuál es la misión de la organización planteada por Patricia Bullrich, presidenta del partido.

“Somos una organización que fue creada por el pedido de Bullrich, somos un equipo de gente que lo que estamos buscando es que lo social tenga que ver mucho más con lo humano y con la necesidad de poder darle trabajo a más personas”, detalló.

El bailarín explicó que desde allí trabajan para “convencer a la gente que está lamentablemente esclavizada con un plan, que puede estar mejor y que puede salir de donde está”.

En ese sentido consideró que los planes sociales son “una cosa que tenemos que dar en la urgencia pero también tenemos que enseñar a pescar”.

Para Guerra la pobreza del país “no es únicamente económica sino también cultural”.

