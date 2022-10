El diputado nacional Ricardo López Murphy mostró su faceta más sentimental en una entrevista al reconocer el difícil momento de salud que atraviesa uno de sus hijos y recordar el fallecimiento de su padre mientras estudiaba en el exterior.

“Hay una parte muy delicada y muy dolorosa que viví y la pude parar. La otra parte no”, contó López Murphy este miércoles 26 de octubre en diálogo con Luis Novaresio en +Entrevistas (LN+).

El ex Ministro de Economía sostuvo que su problema familiar lo llevo "a sentir un gran conflicto entre mis obligaciones cívicas y mis afectos". "Me ha costado mucho poder cumplir con mi deber. Lo he hecho con dedicación, pero me ha costado”, amplió.

Ante la indagación del periodista, el dirigente de Juntos por el Cambio confesó que tiene un “familiar enfermo (uno de sus hijos), en términos muy delicados” y se mostró apesadumbrado porque obligó a su familia a llenar su ausencia.

"Cuando yo tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté”, confesó. “Sacamos la carta equivocada”, subrayó luego, visiblemente emocionado.

López Murphy recordó el fallecimiento de su padre

“Mientras estudiaba en Estados Unidos, mi padre enfermó, murió y yo no pude volver. En ese proceso, el capellán de las universidad me ayudó mucho. Me formé mucho en teología y eso me sostuvo”, recordó López Murphy en la entrevista íntima.

“A veces sacamos malas cartas. Me duele, pero es así. Por suerte, conté con mi familia. En todo momento, hizo un esfuerzo extraordinario para sostenerme. Hace más de 40 años que estoy casado y nunca me faltó nada”, agregó conmocionado por el recuerdo de su padre y la actual situación de su hijo.

El emotivo aplauso para una diputada por ir a votar el Presupuesto 2023: "Hace menos de un mes perdió un hijo"

El legislador también contó su relación con la natación, un deporte que considera clave para "sanear la mente". “Para mí, la natación es crucial. Yo la disfruto mucho”, alegó.

“Me ayuda mucho en los problemas que he enfrentado. Reflexiono bastante estando allí. Después de salir de nadar, tengo la cabeza como un bebé. Me siento como nuevo. Aumenta mi energía, estoy limpio y renovado de todo. Si fuera presidente, nadaría con regularidad”, concluyó López Murphy.

GI/ff