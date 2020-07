Carlos Melconian, sobre Martín Guzmán: "No me lo banco porque miente"

Horas decisivas se viven en el marco de la renegociación por la deuda argentina con acreedores internacionales. El tenso clima que se vive en los pasillos del Ministerio de Economía es seguido de cerca por los principales economistas del país quienes aportan sus puntos de vista. En este caso, el economista Carlos Melconian disparó munición gruesa contra el ministro de Economía Martín Guzmán.

"No sé si lo decimos desde el mismo lugar, pero yo el otro día lo vi al ministro Guzmán diciendo que 'tenemos que administrar el momento'. Su referencia habla de administrar la pandemia, pero como Argentina también es una cuestión endémica, yo creo que también hubieran administrado la endemia", introdujo Melconian. "No es que venía con un plan espectacular que se frenó por la pandemia".

En cuanto a la gestión política en materia económico, opinó: "Cuando yo junto los insumos de tener un programa de verdad, el programa no es sólo escribirlo es también gestionarlo. Menem no se bancaría un montón de cosas de Cavallo pero en un gabinete chico con peso propio se podían llevar adelante cuestiones económicas. Cavallo no podía sacar nada del Congreso sin el peso del poder político del Poder Ejecutivo”.

Para el ex titular del Banco Nación, "en la Argentina está todo desvirtuado, hay cien mil medios, programas, cables. Tienen 30 segundos para responder si hay un programa. Hoy lo que podes hacer es administrar, llevar a buen puerto la crisis sanitaria”.

Guzmán llamó a los acreedores a "reflexionar": "No nos queremos pelear con nadie"

Cuarentena

Sobre el aislamiento social obligatorio y su impacto en la vida económica y financiera de la Argentina argumentó que “hay un problema en la coalición gobernante, hay que llevar a buen puerto la crisis sanitaria, tiene que el presidente entrar y resolver el tema de la deuda. Ya está el tema de la deuda, para cualquiera de los lados pero ya está. Cuántas veces más vamos a usar la de la quita o la del roll. Argentina tiene nueve default en los mejores momentos. Acto seguido indudablemente vamos a ir al Fondo Monetario Internacional. Siempre lo mismo, una vez cada tres años Argentina va al fondo”.

“El primer día avalé la cuarentena, no 120 días", dijo. "No sé si lo hicimos temprano o tarde, si hicimos o no los testeos. Acá llegaste, después se torna inaguantable. Tenés que desarmar en el momento del pico. Es un despelote en el mundo. (...) Hay cuestiones que exceden al Gobierno, pero yo me pregunto para qué querés ser Gobierno si no podes resolver estas cosas”.

¿Plan económico?

“¿Qué es el programa hoy? ¿Qué discutimos cuando discutimos programa? Estas cosas en los países son veinte años, treinta años, permanencia en el tiempo. Cuando el ministro Guzmán dice, 'vamos a defender los tres dólares porque pensamos en nuestros jubilados' digo 'cambia que no me lo banco, porque miente'", destacó el ex funcionario del macrismo.

"Si en esto me miente, porque voy a creer el resto que no me miente. Hay crisis de confianza y de credibilidad, a nadie le importa nada. Tenes que reconstruir el destruido ministerio de Economía", lanzó.

Radiografía de Martín Guzmán: el ministro de Economía que se enfrenta a Wall Street

Gestión por Vicentin

“Cuando vos agarras diez tipos piolas del partido e ideología que sea y hablás en privado, te dicen “tenes razón””.

Edesur y la embestida estatizadora". “Es muy malo y contradictorio. No creo que estemos frente a un modelo totalitario, y además creo que esta es una sociedad que eso no lo acepta. Además Vicentin arrancó con un banderazo, un juez muy joven, y una ciudad muy chica que se paró”.

“No creo que todo eso termine estatizado, más allá que alguno me pueda tirar por la cabeza YPF. El drama de los Edesur y los Vicentin es el manoseo. Al tipo que tiene que enterrar un peso eso le da cagazo”. “Le da cagazo porque hoy el planeta tierra es un mapa abierto donde vos analizas dónde invertir”.

El futuro de la Argentina

“A dónde vamos cuando reclamas inversión, compromiso y empleo y simultáneamente se te juntan no sé cuántos tipos a decirte “quiero quedarme con tal compañía”. "Después te pones a escarbar y ves que el problema era por unos subsidios que Nación pasó eso a Provincia, y la Provincia se lo pasó a los municipios, y los municipios no querían cobrarlo, y entonces “estatizá Edesur””.

"La gente quiere que haya luz, no estatización, que haya entes reguladores que si las compañías no hacen las cosas bien les rompan el culo. El capitalismo admite que haya entes reguladores que le rompan al culo a las compañías si hacen las cosas mal. Si hasta el 2002 o 2003 casi no había subsidios en la Argentina, qué es esa cuestión de hubo que darlos y después no salió más. Vos tenes que tener salarios, empleos y la inversión suficiente como para que un ciudadano no tenga que quedar preso del Gobierno y reclamar que le subsidien el gas, la luz y el colectivo”.

“Después están las cuestiones más de fondo, no te olvides que en nombre de la Ley, YPF fue privada y fue pública. Fue a la Corte y fue al Congreso. No es que lo manotearon, fue ley. Cuando había inundación y se desbordaba el riachuelo salían los… La pandemia reflotó todo eso”, concluyó el economista su percepción sobre la coyuntura actual.

EA/FeL