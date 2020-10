Mientras se discute por la clases presenciales, el Gobierno de la ciudad lanzó "tareas de revinculación"

Mientras se discute si es o no conveniente el regreso a la clases presenciales en medio de la pandemia, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires puso en marcha un plan llamado “tareas de revinculación” con chicos que estaban desconectados de las escuelas.

Consultado por PERFIL, fuentes del gobierno porteño sostuvieron que se trata de “tareas sociales ya que no hay docentes ni tareas educativas y a los chicos que necesitan se les da una computadora”.

Las mismas fuentes señalaron que no “son clases y está afuera de lo que es la institución educativa. Pero hay adultos y gente del ministerio de Educación y promotores sociales para estar en contacto con los chicos que sino el día de mañana abandonarían el colegio. No hay nada que corrompa el decreto ni nada que no esté permitido. Es un acompañamiento”, afirmaron.,

Desde los gremios docentes salieron a criticar la actividad. Angela Graciano, Secretaria General de UteCtera, Supervisora Escolar de Educación Especial, Profesora de Formación Docente señaló que “Larreta y Acuña le faltan el respeto a toda la comunidad educativa. Están haciendo un simulacro de clases presenciales en Parque Patricios con personal administrativo del ministerio y sin distancia social”. Y agregó: “Ustedes piensan que el personal administrativo de la ciudad puede representar lo que siente un estudiante, sentado en medio de una cancha de basket, bajo el rayo de sol, mientras sus compañeros descansan en sus casas? Claramente no”

#AHORA ⚠️



Larreta y Acuña le faltan el respeto a toda la comunidad educativa. Están haciendo un simulacro de clases presenciales en Parque Patricios con personal administrativo del ministerio y sin distancia social. https://t.co/IoZb1w5A5G — Angélica Graciano (@angegraciano) October 7, 2020

La polémica se da justo cuando se debate si es conveniente o no el regreso a las clases presenciales.

El Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta se reunió este martes 6 por más de dos horas con los responsables de Educación de las 24 provincias. En esta reunión iban a definir posibles pasos a seguir para reaperturas según el riesgo epidemiológico de cada jurisdicción, pero esa definición volvió a postergarse.



Vuelven a postergar las definiciones en las medidas para reabrir las escuelas

Antes de la reunión de ministros con Trotta, la titular de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, se reunió con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con quien volvió a conversar sobre el último protocolo presentado por su distrito a Nación.

El último protocolo presentado propone, entre otras medidas, que esas clases se dicten en los patios de las escuelas. Nación no definió aún si dará lugar a ese pedido que, según la cartera de Acuña, se acoge a los criterios aprobados por el Consejo Federal de Educación para el retorno a la actividad presencial.

En ese contexto, Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), rechazó de plano la vuelta a las aulas. "Sería una irresponsabilidad volver a clases presenciales donde el nivel de contagios es muy alto", sostuvo.

FeL