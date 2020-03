Miguel Ángel Pichetto cuestionó este miércoles 25 de marzo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el perfil bajo que mantiene ante la llegada del coronavirus a la Argentina. "En estos tipos de eventos hay que poner la cara", planteó el senador nacional con mandato cumplido. Sobre la posibilidad de la llegada de 500 enfermeros y profesionales de salud cubanos para ayudar a combatir la expansión de la pandemia, el dirigente de Cambiemos opinó que "no son necesarios", ya que "tenemos más médicos que Francia".

"En este tipo de eventos hay que poner la cara. En lo personal estimo que tendría que haber estado, pero cada uno asume sus responsabilidades y la sociedad evalúa", opinó Pichetto respecto al rol de la expresidenta en la lucha contra el covid-19 durante una entrevista con LN+. La líder del Frente de Todos viajó a Cuba en los últimos días a buscar a su hija Florencia Kirchner, quien estuvo bajo un tratamiento médico; desde su regreso, permanece en cuarentena y sin brindar declaraciones públicas.

Respecto a las medidas anunciadas por el Gobierno, el exlegislador por Río Negro consideró que son "razonables y sensatas", pero alertó sobre la necesidad de abordar el tema económico. "Hay que cuidar a los empresarios argentinos. Las medidas que alivian a los sectores populares son importantes, pero debe haber algunas medidas en relación al mundo que trabaja, que genera empleos y que paga sueldos. Espero que el Gobierno las esté evaluando", opinó.

Laura Alonso: "Si nos faltaba algo, eran los médicos, espías, comisarios cubanos"

Pichetto sostuvo que se necesitan estrategias más integrales que alivien también a los sectores productores de empleo. "Ir pensando en los distritos y en las provincias: cargas impositivas, ABL, ingresos brutos no se soluciona solo con la eliminación de aportes patronales", indicó.

Consultado sobre la posibilidad de la llegada de 500 profesionales de la salud cubanos, el excandidato a vicepresidente dijo que "no son necesarios", y agregó: "Tenemos más médicos que en Francia, en términos poblacionales; una capacidad altamente sofisticada en materia de salud; las universidades públicas argentinas son de las mejores; el rector de la UBA, Alberto Edgardo Barbieri, ha hecho una convocatoria de más de 5000 jóvenes para colaborar; también hay médicos venezolanos que no se les ha homologado el título. No creo que la medicina cubana sea mejor que la argentina".

DR/FF