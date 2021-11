Miguel Pichetto se cruzó con un periodista: "Me atacaste, esas atribuciones no me gustan"

Miguel Pichetto, auditor general de la Nación, cuestionó la posición victoriosa que tomó el gobierno luego de la derrota electoral del domingo y mantuvo un cruce tenso con un periodista. "En tu programa llevaste a un economista kirchnerista", le espetó el dirigente de Juntos por el Cambio a Pablo Rossi. También criticó al kirchnerismo porque "se autoperciben como ganadores".

Pichetto, excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las elecciones del 2019, contó que había visto el programa de Rossi en LN+, quien había entrevistado al economista Germán Fermo. Allí, el especialista manifestó que la victoria por un punto en la provincia de Buenos Aires y el porcentaje de votos que el cambiemismo sacó en territorio porteño, no habían evitado la devaluación del peso y la caída en el precio de acciones locales.

"Hoy vi tu programa, estaba Germán Fermo y dijo que las acciones bajaron porque no hubo una paliza", empezó diciendo el exsenador por Río Negro. De acuerdo a la interpretación del ex senador, Fermo afirmó que la oposición tendría que haber ganado las elecciones de medio término por un porcentaje más elevado. "Le echa la culpa de la caída de las acciones a que el triunfo no fue tremendo", dijo el dirigente de origen peronista. "Tu economista hizo kirchnerismo", le recriminó Pichetto a Rossi.

"Las acciones caen porque la gente se da cuenta que el gobierno está inmovilizado", continuó explicando el dirigente peronista de Juntos por el Cambio, que además sumó como parte de su argumento que el oficialismo no llevo adelante modificaciones importantes y con dos años de gobierno por delante. "Estoy totalmente en desacuerdo con tu economista", chicaneó Pichetto

"No es mi economista, es un invitado y te puedo decir que por sus declaraciones es ultramacrista", se defendió Rossi, tratando de alejarse de la crítica de "kirchnerista" que deslizó Pichetto.

El ex integrante de la Cámara alta trató de desinflar la situación diciendo que quisiera debatir con Germán Fermo, pero Rossi fue tajante y se sintió interpelado. "Me atacaste, esas atribuciones no me gustan, lo que el economista quiso explicar es que había chances de que hubiera una paliza por 14 puntos", aclaró.

La respuesta de Germán Fermo

El economista fue invitado a participar del programa de Rossi y analizó el resultado electoral del domingo en relación con un panorama económico del país. "Fue una buena elección de la oposición y nada más", cuestionó Fermo. También expresó que dieron una idea del "tremendo piso" que tiene el peronismo en cuanto a poder electoral.

"Si el peronismo hace dos o tres cosas bien de cara al 2023, te puede dar vuelta la elección", analizó Fermo. Sobre estas palabras habló Pichetto, que además de cruzarse con Pablo Rossi pidió debatir con el economista al que acusó de "hacer kirchnerismo".

"Como liberal que soy, si quiere un debate Miguel Pichetto será un honor para mi hacerlo y repito: era una elección para noquear y no noquearon. Que le pese a quien le pese Pablo Rossi", respondió este martes Fermo al ex senador y además etiquetando a Rossi para que el encuentro se lleve adelante.

Críticas al gobierno

"Se miran en el espejo y no quieren asumir la realidad. Se autoperciben ganadores. El otro tema es la propuesta de convocatoria que es otro elemento que se coloca a poco del resultado electoral para cambiar la agenda", fue el análisis que realizó Pichetto sobre los resultados del domingo y el llamado al diálogo que pidió el presidente, Alberto Fernández.

Para el referente de Juntos por el Cambio, desde el oficialismo "están tratando de construir tres o cuatro argumentos para correr el escenario de la derrota que fue contundente y demoledora".

También valoró la victoria cambiemita encabezada por los diputados electos Diego Santilli y Facundo Manes, que "le ganaron al aparato de los intendentes del conurbano, donde la presencia de la tercera sección electoral define presidentes".

