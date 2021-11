Pichetto se quejó del festejo del Gobierno: "¿En qué lugar del planeta los que perdieron dicen que ganan?"

El auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, opinó este lunes 15 de noviembre sobre el resultado de las elecciones generales y apuntó contra el festejo del Frente de Todos que recortó la diferencia en algunos distritos, principalmente la provincia de Buenos Aires, pero igual perdió ante Juntos por el Cambio. "¿En qué lugar del planeta los que perdieron dicen que ganan?", lanzó.

"Acá hay un triunfo contundente, demoledor. El gobierno y algunos actores que quieren confundir la realidad viven en un mundo paralelo. En Argentina se instalan muchos disparates pero lo concreto es que hubo un resultado demoledor para el gobierno y un fuerte mensaje para que cambien el rumbo", expresó el ex candidato a vicepresidente en diálogo con Radio 10.

En esa línea, Pichetto continuó: "La PBA era el feudo más grande del gobierno, con los barones del Conurbano, los recursos, los intendentes, el plan 'platita' del ministro del Encierro (Gollán) perdieron la elección, por 1 punto y medio pero perdieron. ¿En qué lugar del planeta los que perdieron dicen que ganan?".

Juntos por el Cambio habló tras las elecciones: "Ganamos ganando y ellos perdieron perdiendo"

Asimismo, comentó: "Habla del mundo de pobrismo, de respeto a la propiedad privada, como expresiones de la gente en las urnas. Hay un electorado que piensa, no lo subestimemos. El tema del plan está terminado en Argentina".

Por otro lado, destacó que el llamado a indagatoria a Mauricio Macri en la causa por espionaje a familiares de los tripulantes fallecidos del submarino ARA San Juan "no le restó votos": "Forma parte de lo que denomino la politización de la justicia y la persecución judicial a un ex presidente, al contrario, creo que lo puso en víctima".

Pichetto, Bullrich, Cornejo y Ferraro en la conferencia tras el triunfo en las elecciones.

"Fue muy digno lo de Macri, acompañando a donde lo invitaron, teniendo un segundo plano ayer, merecía tener algunas palabras. Es una figura muy importante que va a seguir siendo una figura muy relevante en Juntos por el Cambio", agregó.

Sobre quién podría reemplazar a Macri como líder de la oposición y los posibles candidatos a presidentes en 2023, afirmó: "No lo veo a Larreta en ese rol de quererlo reemplazar. No descartaría tampoco a gobernadores radicales: Alfredo Cornejo, el propio Macri, y nosotros estamos construyendo al peronismo republicano dentro de JxC":

La advertencia de Macri sobre el futuro de JxC: "No caer en ambiciones individuales"

"Hay que trabajar en un programa, una propuesta con los economistas, han incorporado a la Cámara de Diputados economistas de envergadura como López Murphy, Martín Tetaz, está Lacunza como asesor, Melconian, hay muchos de los hombres y mujeres de JxC, está Lousteau, para modelar un programa y a la hora de ser gobierno tener un programa serio. Juntos por el Cambio tiene que ir a una gran interna donde dirimir los candidatos. Tengo buenas relaciones con todos y tengo un estilo propio", añadió.

Por último, habló sobre Javier Milei: "Siempre he hablado bien de Milei, es una figura disruptiva en CABA y siempre le he deseado suerte, me parece que la coalición opositora tiene que crecer para ambos lados, para centro izquierda y también para centro derecha". Sobre si lo incorporaría a JxC, dijo: "Yo tengo una posición ideológica más de centro derecha, no estoy tan lejos".

ED