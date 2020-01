Milagro Sala: "La Justicia de Jujuy no cambió nada a pesar de que cambió el Gobierno nacional"

Milagro Sala se refirió este lunes 27 de enero a su situación procesal y opinó sobre las declaraciones del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, Pablo Baca, quien se preguntó en unos audios filtrados a la prensa por qué la Justicia de esa provincia " no lo suelta ya" a la líder de la Tupac Amaru. La dirigente social también se refirió al presidente Alberto Fernández, y remarcó: "Yo no soy quién para manejar los tiempos del Gobierno nacional".

"Escuché los audios del juez Pablo Baca. No es que no lo podía creer, porque nosotros venimos diciendo que lo que nos hicieron fue un laboratorio. Nadie nos creía y algunos dudaban", expresó Sala en declaraciones a El Destape Radio. "A nosotros nos hicieron una cama y le hicieron creer a todo el mundo que nos robamos todo", afirmó.

La jujeña se refirió así a los mensajes difundidos este domingo por El Cohete A La Luna, sitio dirigido por Horacio Verbitsky, en un artículo titulado Limpiar El Sótano. Allí se asegura que para el presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy la detención de Sala "no obedece a la comisión de delitos sino a la conveniencia política de sacar del medio a una lideresa opositora con capacidad de movilización contra Morales".

"La Justicia pertenece un partido político que es Gerardo Morales", aseguró hoy la dirigente, quien además remarcó que estáa tiene detenida "para poder hacer sus negocios, para gobernar tranquilo y fundir nuestra provincia" y que "la Justicia de Jujuy no cambió nada a pesar de que cambió el gobierno nacional, siguen inventando causas".

Sala agregó que, con el cambio de Gobierno del 10 de diciembre "creíamos que íbamos a estar libres a esta altura, pero yo no soy quién para manejar los tiempos del Gobierno Nacional". También indicó que "lo que dijo Alberto, que no va a perseguir judicialmente a ningún opositor, es lo que tendrían que haber hecho todos los gobiernos democráticos" y puntualizó que "Jujuy no es un país aparte, es parte de la Argentina".

"Lo saludé a Alberto cuando ganó la elección. Ahora soy muy respetuosa del lugar que ocupa", indicó la detenida. Y concluyó: "Con tan poca plata hicimos muchas viviendas, muchas cosas, y por eso estamos presos".

Milagro Sala quiere ser gobernadora de Jujuy: "Es mi sueño"

No es la primera vez que la dirigente social hace referencia al actual mandatario. Al cumplirse 4 años de su detención, la líder de la Tupac Amaru se refirió a las declaraciones de Fernández, quien consideró tiempo atrás que ella no es una presa política al asegurar que "un preso político es una persona que fue detenida sin un proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios, que es otra cosa".

"Alberto es abogado. Yo simplemente soy una militante del campo popular. Yo sí siento que somos presos políticos. Nos detuvieron para poder gobernar y hacer negociados con las grandes empresas", indicó por esos días Sala. "Pensé que la Justicia iba a cambiar lo antes posible e iba a dar un vuelco y se iba a terminar la cárcel para los opositores", agregó.

AB/FF