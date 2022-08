Milagro Sala sobre sus viajes al exterior: "Siempre iba a dar charlas y me pagaban el pasaje"

Después de la polémica que generaron las declaraciones de la mano de derecha de Milagro Sala, la líder de la Tupac Amaru salió a aclarar que tiene "la conciencia tranquila” y que no tiene "nada que ocultar".

"En la mayoría de los lugares siempre iba a dar charlas y me pagaban el pasaje, no pueden decir que me pasé viajando el mundo gastando plata de la organización”, explicó esta mañana en diálogo con Radio 10.

Además, desmintió alguno de los viajes que le adjudicaron: “Dicen que tuve un viaje a Estados Unidos. Siendo quien soy, ¿vos te creés que Estados Unidos me va a dar un visa para que pueda entrar?”.

Por otro lado sostuvo que no fue a España. "Únicamente que hubiésemos hecho un tránsito para el Vaticano". "Tengo familia en España, primos de parte de mi padre, podría haber ido, pero nunca fui a España”, planteó.

"Dicen Qatar. Vino la mano así: cuando voy a China, uno hace tránsito en Qatar y te quedás tres horas, hacés tiempo en el barcito hasta el trasbordo a otro avión. No paré en los hoteles de Qatar, no conozco el país”, señaló Sala esta mañana.

Sobre su situación económica

En otro momento, la dirigenta social se refirió a su situación económica: “Estoy jodida de plata”.

“Dice que tengo departamentos, hoteles. Me gustaría que comience a demostrar dónde los tengo, la verdad que estoy tan jodida de plata que me gustaría saber dónde los tengo”, señaló Milagro Sala.

Sobre su situación judicial comentó: "Quiero que la Justicia me juzgue y vea bien los expedientes. No quiero que me hagan un favor, quiero que revisen el expediente de punta a punta".

"Pido una justicia justa que responda al pueblo y no que haga favores a los sectores políticos. No quiero que se pegue un tiro Morales, quiero que vaya a la cárcel y que pague todo el mal que ha hecho a los jujeños”, aseguró.

AR / MCP