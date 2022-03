Milagro Sala: "En Jujuy pasa lo mismo que en el 76, pero con una democracia tapada"

La dirigente política de la Organización Túpac Amaru, Milagro Sala, denunció que en el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy “está pasando lo mismo que en el 1976 con la diferencia de que hay una democracia tapada”.

"Después de 46 años todavía no se pudo juzgar a Blaquier. En Jujuy está pasando lo mismo que en el 76 con la diferencia de que hay una democracia tapada. Con la diferencia que en el 76 te desaparecían compañeros, te torturaban, y ahora no te hacen desaparecer compañeros, ahora te manejan la justicia. Morales junto con Macri maneja la justicia, te acusa, te encierra y te condena, no solo con jueces y fiscales, sino también con la policía de la provincia", sostuvo Sala en declaraciones al programa Nobleza Hormiga por FM La Patriada.

Mientras cumple arresto domiciliario y en el marco de un nuevo 24 de marzo, Milagro Sala reclamó que en su provincia "cuando las organizaciones sociales se movilizan, el gobierno reprime y encarcela militantes para seguir disciplinando”. En línea con la situación que vive Jujuy y ejemplificando con el caso docentes autoconvocados que se vieron impedidos de manifestarse por "la famosa contravención de Morales", la dirigente agregó que “no hay ni un juez que pueda estar a favor del pueblo, nadie puede criticar la política de Morales porque te ensucian con causas".

"No estamos viviendo una democracia en Jujuy. Cuando me llevaron a la cárcel pusieron cámaras por todos lados. La penitenciaria me seguía, anotaban todo. No es por Milagro Sala, es con todos los jujeños", aseveró la referente de Tupac Amaru. En línea con esto, recordó que "en Jujuy hubo un genocidio con compañeros desaparecidos" y que "hoy pasa algo similar".

Asimismo, respecto a su situación penitenciaria, también señaló que "lo mío, lo judicial, se va a terminar cuando Morales le suelte la mano a la Justicia, el día que Morales deje apretar con ex gendarmes. Porque el ministro de Seguridad es un ex gendarme que estaba acusado de ser quien apretaba narcotraficantes en la ruta para que les pasara algún porcentaje de lo que llevaban, de cocaína o marihuana".

Milagro Sala: "Lo mío, lo judicial, se va a terminar cuando Morales le suelte la mano a la Justicia".

Luego, aseguró que Gerardo Morales acompañó con su voto el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional porque "uno de los artículos te dice clarito que el Gobierno de la Nación se tiene que hacer cargo de todas las deudas que tienen las provincias. Y la provincia con más deudas es Jujuy, porque pidió siete créditos internacionales a Canadá, Estados Unidos y China para los negocios de las grandes familias".

Milagro Sala manifestó su preocupación por una hipotética candidatura de Morales para el 2023 ya que “no respeta la justicia, no respeta a sus opositores, no respeta nada”. "Si Morales llega a presidente va a ser peor que de la Rúa y se va a llevar un paquetito. No nos olvidemos que en el gobierno de de la Rúa, Morales fue viceministro de Desarrollo Social de la Nación, y se fue en helicóptero con él", aclaró.

Sin embargo, antes de pensar en la aspiración nacional de Morales, la líder política señaló que "quiere la reforma de la constitución para ser gobernador eterno y si le sale mal, pensará en la candidatura para presidente”.

Consultada sobre por qué hay información que "no llega a los medios de Buenos Aires" acerca del gobernador jujeño, la militante política destacó: "Morales paga pauta publicitaria a medios de la nación y en Jujuy los tiene a todos cooptados. A los que no hablan bien de él, les saca la pauta y lamentablemente todo esto no se sabe en Buenos Aires. Más vale que no se sabe, cuando se descubre algún atropello de Morales son muy pocos medios los que lo pasan, porque los medios como Clarín lo cubren".

El premio "Rodolfo Walsh" que recibió en La Plata

Sobre el reconocimiento que le otorgaron con el premio “Rodolfo Walsh” por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) por “su trayectoria y su obra”, Sala destacó: "Es para miles y miles de compañeros que decidimos cambiar nuestra vida y nuestra historia. Néstor nos dio esa oportunidad con trabajo y el buen vivir para poder cambiar la historia. Nosotros aceptamos el buen vivir".

"Si la Tupac Amaru nació fue por la negligencia de los sectores políticos, nosotros nos hicimos cargo de los desocupados. Nosotros hicimos polideportivos y más de 8000 viviendas en Jujuy, y quedaron más de cinco mil compañeros sin trabajo actualmente, se destruyó todo, el Estado vino y destruyó todo lo que hizo la Tupac", agregó.

Premio "Rodolfo Walsh" otorgado a Milagro Sala.

"Soy Milagro Sala, presa política de Macri y Gerardo Morales"

Hacia el final de la entrevista, Sala sostuvo: "Morales se robó todo, no rindió cuenta de todos los créditos que recibió, lo pintan como un gran demócrata y dialoguista, y no está preso. Macri, que se robó todo el préstamo del FMI, tiene 130 causas y está en libertad. Este es el país de los locos. La justicia no se equipara con la democracia acá, la justicia responde a la derecha, el que roba está en libertad y el que trabaja está preso".

Antes de concluir, Milagro Sala leyó un comunicado en exclusiva para FM La Patriada: “Soy Milagro Sala, presa política de Macri y de Gerardo Morales. Exigimos Memoria, Verdad y Justicia y que se juzgue a los cómplices civiles de la dictadura como Carlos Blaquier a pesar de que ya pasaron 46 años de impunidad. Por eso decimos ni olvido ni perdón. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre.

