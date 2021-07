La Secretaria de Derechos Humanos reclama el inicio del juicio a Carlos Blaquier

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un recurso este miércoles 21 de julio para que se habilite la feria judicial y se trate “de manera urgente” la situación procesal del empresario Carlos Blaquier, acusado por delitos de lesa humanidad en la provincia de Jujuy durante la última dictadura cívico militar.

En el escrito, reclaman que el caso aún no avanzó luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora quedó demorado por la feria judicial. La Secretaría de DDHH remarca la necesidad de tratar el caso en el receso invernal y evitar así “más demoras innecesarias en un proceso que permaneció frenado durante 8 años y en el que su principal imputado tiene 93 años”.

En su resolución del 8 de julio pasado, la Corte Suprema consideró que la Sala IV se había apartado de la legalidad y había obstaculizado indebidamente el avance de la causa por lo que lo regresó a Casación para una nueva sentencia.

Carlos Blaquier, ex presidente de Ingenio Ledesma.

La Corte rechazó la falta de mérito de Blaquier y se reactiva la investigación por delitos de lesa humanidad

El Máximo Tribunal revocó por mayoría la sentencia de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que había dejado sin efecto el procesamiento del empresario Carlos Pedro Tadeo Blaquier -ex presidente de Ingenio Ledesma- y de Alberto Enrique Lemos, gerente de la firma. A Blaquier y Lemos se les imputa haber sido partícipes de hechos de privación ilegítima de la libertad, que fueron calificados como delitos de lesa humanidad presuntamente cometidos en 1976, durante la última dictadura cívico militar.

Entre sus fundamentos, la Corte señaló que hacer “lo contrario implicaría posponer el análisis de un agravio" y que se trata de un expediente "cuya celeridad resulta especialmente relevante por tener por objeto la dilucidación de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de cuarenta años, y cuya investigación fue coartada por múltiples obstáculos legales".

Luego, el expediente retornó el 12 de julio a Casación y devolvió el expediente al juzgado federal de Jujuy para su elevación a juicio. “La Secretaría y las querellas de familiares y sobrevivientes presentaron pedidos de pronto despacho para que se resolviera con rapidez. La SDH solicitó además que se habilitara la feria judicial ante la urgencia que reviste el tema: los dos acusados tienen una edad avanzada y la demora coloca a las víctimas frente al riesgo de no poder concretar el reclamo de justicia”, detallan desde la secretaría de DDHH.

La Justicia diluye causa por derechos humanos

En ese contexto, expusieron que el pedido “volvió a chocar con una decisión de Casación”. “El juez Carlos Mahiques, autoridad de feria del tribunal, rechazó tratar el expediente y dejó nuevamente en suspenso la causa hasta el 2 de agosto cuando finalice el receso”.

“Estos 8 años de proceso frenados por completo son irrecuperables. Sólo queda, a partir de ahora, que el poder judicial se haga cargo de su responsabilidad y haga todos los esfuerzos posibles por no demorar ni un día más el presente proceso. El rechazo de la queja por casación denegada presentada por los imputados, resolución que de por sí no exige mayor complejidad ni estudio en atención a lo categórico de lo resuelto por la CSJN, debe resolverse inmediatamente. El proceso no admite ninguna dilación más”, destaca el escrito de la SDH.