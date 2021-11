Desde la Coalición Cívica le respondieron a Milei: “Este comediante violento desconoce veinte años de historia"

Ante la recta final electoral, los candidatos buscan despegarse de cualquier otra expresión política y Javier Milei intensificó sus críticas a los integrantes de la lista de Juntos. “Los radicales, la Coalición Cívica y las palomas son tan nefastos como el kirchnerismo”, apuntó y desde el sector de Carrió salieron al cruce: “Este comediante violento desconoce veinte años de historia”,

"Los radicales, la Coalición Cívica y las palomas son tan nefastos como el kirchnerismo”, declaró Javier Milei a La Nación y agregó que era gente que apoyó al kirchnerismo. “Es evidente que Milei desconoce que fue Elisa Carrió y la Coalición Cívica la que durante los doce años del kirchnerismo denunció poniendo el cuerpo y la firma frente cada uno de los hechos de corrupción”, contestó el diputado nacional Maximiliano Ferraro.

Encuesta porteña: el 34% contribuiría a que Milei se quede con el segundo lugar en las elecciones



“No tenemos que dar explicaciones a este comediante violento que desconoce veinte años de historia, en los que enfrentamos -en base a sostener la libertad, el humanismo y la Republica y una matriz moral- el saqueo del Estado. La actitud de Milei es imprescindible para el kirchnerismo y empresarios que se vieron beneficiados por esa gestión”, remarcó.

“El Congreso necesita personas que enfrenten la corrupción y respeten valores que Milei desconoce, como el respeto por la democracia, la diversidad y el humanismo. Los personajes mediáticos son un entretenimiento. No confundamos violencia con vehemencia. De violentos y funcionales a los K estamos cansados”, agregó.

El congreso necesita personas que enfrenten la corrupción. Los personajes mediáticos son para los medios. No confundamos violencia con vehemencia. De violentos y funcionales a los K estamos cansados. "MI LEY", "mi verdad", Mi, Mi... @JMilei tu show de stand up no aporta nada. pic.twitter.com/1cuO36PcuE