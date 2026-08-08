Milei despidió a Jorge Messi y cuestionó a quienes criticaron a Lionel: “Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi”

El presidente Javier Milei se refirió este sábado a la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que recordó el difícil momento que atravesó el futbolista durante el Mundial 2026.

A través de una historia de Instagram, el mandatario cuestionó las críticas que recibió el capitán de la Selección argentina durante la competencia y sostuvo: “Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”.

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

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En la publicación que compartió Milei también se hizo referencia a la situación personal que atravesaba el futbolista mientras disputaba el Mundial. “Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida”, expresó el mensaje.

El Presidente cerró la publicación con una contundente definición sobre el futbolista: “Es el ser humano más grande de la historia del país”.

Murió Jorge Messi a los 68 años

La muerte de Jorge Messi se conoció durante las primeras horas de este sábado y generó una ola de mensajes de despedida para la familia del futbolista. Las muestras de afecto llegaron desde el mundo del fútbol, la política y distintas personalidades que mantienen un vínculo con Lionel y sus seres queridos.

El padre del capitán argentino murió a los 68 años, según informó el Sanatorio Centro de Rosario. El fallecimiento ocurrió a las 2 de la madrugada. Desde el centro médico indicaron que, por cuestiones vinculadas con la privacidad y el respeto hacia la familia, no se brindarán detalles sobre las causas de la muerte.

Jorge Messi había atravesado en los últimos años distintos problemas de salud y su situación también había generado preocupación durante el Mundial. En ese contexto, Lionel había hablado sobre su familia y sobre la importancia de sus seres queridos mientras representaba a la Selección argentina.

La noticia provocó además mensajes de figuras del deporte y del espectáculo, que acompañaron a Lionel Messi, a su mamá Celia Cuccittini y a sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol en este momento.

LB/AF