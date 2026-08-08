domingo 09 de agosto de 2026
POLITICA
MENSAJE DEL PRESIDENTE

Milei despidió a Jorge Messi y cuestionó a quienes criticaron a Lionel: “Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi”

El Presidente publicó un mensaje en sus redes tras conocerse la muerte del padre del capitán de la Selección argentina, ocurrida este sábado a los 68 años.

El Presidente publicó un mensaje en sus redes tras conocerse la muerte Jorge Messi
El Presidente publicó un mensaje en sus redes tras conocerse la muerte Jorge Messi | Fotos: Presidencia / Instagram @leomessi
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El presidente Javier Milei se refirió este sábado a la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y publicó un mensaje en sus redes sociales en el que recordó el difícil momento que atravesó el futbolista durante el Mundial 2026.

A través de una historia de Instagram, el mandatario cuestionó las críticas que recibió el capitán de la Selección argentina durante la competencia y sostuvo: “Da vergüenza pensar que hubo anti-Messi en la Argentina”.

Murió Jorge Messi, el papá de Lionel Messi

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En la publicación que compartió Milei también se hizo referencia a la situación personal que atravesaba el futbolista mientras disputaba el Mundial. “Durante estos dos últimos meses, Messi buscó darle una alegría al pueblo argentino mientras su padre agonizaba y le quedaban pocos días de vida”, expresó el mensaje.

El Presidente cerró la publicación con una contundente definición sobre el futbolista: “Es el ser humano más grande de la historia del país”.

El Presidente publicó un mensaje en sus redes tras conocerse la muerte Jorge Messi

Murió Jorge Messi a los 68 años

La muerte de Jorge Messi se conoció durante las primeras horas de este sábado y generó una ola de mensajes de despedida para la familia del futbolista. Las muestras de afecto llegaron desde el mundo del fútbol, la política y distintas personalidades que mantienen un vínculo con Lionel y sus seres queridos.

El padre del capitán argentino murió a los 68 años, según informó el Sanatorio Centro de Rosario. El fallecimiento ocurrió a las 2 de la madrugada. Desde el centro médico indicaron que, por cuestiones vinculadas con la privacidad y el respeto hacia la familia, no se brindarán detalles sobre las causas de la muerte.

Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Jorge Messi había atravesado en los últimos años distintos problemas de salud y su situación también había generado preocupación durante el Mundial. En ese contexto, Lionel había hablado sobre su familia y sobre la importancia de sus seres queridos mientras representaba a la Selección argentina.

La noticia provocó además mensajes de figuras del deporte y del espectáculo, que acompañaron a Lionel Messi, a su mamá Celia Cuccittini y a sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol en este momento.

LB/AF

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