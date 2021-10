Milei piensa en un bloque con Espert en el Congreso

Javier Milei no quiere adelantar cuánto cree que podría sacar en las elecciones legislativas de noviembre. Las PASO ya lo tuvieron como una de las sorpresas en su debut en una lista: la de La Libertad Avanza, que concentró a distintas expresiones opositoras. “Soy bilardista, no voy a arriesgar un resultado”, sonríe el economista ante sus interlocutores.

En ese marco, no tiene previsto hacer campaña con José Luis Espert, quien fue uno de los que lo convenció para que integre una lista. Sin embargo, aunque los lazos no están cortados, Milei apunta que hay un problema de “inconsistencia abajo”. Esto es: hubo candidatos y espacios políticos que en las PASO lo apoyaron a él en la Ciudad y compitieron en la Provincia con Espert. Por caso: Cynthia Hotton (quien superó el piso de las primarias) y Juan José Gómez Centurión (quien quedó afuera por no alcanzar el 1,5%) en Provincia.

A pesar de ello, teniendo en cuenta su desembarco en el Congreso, tiene pensado armar un interbloque con Espert –como funciona Juntos por el Cambio con la UCR, el PRO y la CC–. “Es el más parecido a mí, y nuestro antikirchnerismo fanático es claro”, desliza Milei.

En ese marco, dependiendo de los resultados, ese interbloque podría tener de cuatro a seis diputados. Sería una bancada netamente liberal, además del bloque que armará Ricardo López Murphy con JxC.

Por su lado, ya piensa en el final de su campaña. Como en las PASO, será al aire libre, en el anfiteatro de Parque Lezama el sábado 6 de noviembre a las 16.30. Allí hablarán el candidato a legislador Ramiro Marra, la candidata a diputada Victoria Villarruel, y cerrará el propio Milei. Habrá dos bandas: una de ellas será una orquesta.

La puesta será del mismo calibre de las que se vienen viendo: un ingreso con música, discursos fuertes, citas a intelectuales liberales y la faceta “rockstar” que imprime Milei. Las elecciones legislativas de noviembre terminarán de determinar su alcance electoral.