Sigue la campaña de Milei: el rol de su hermana, la relación con Espert y un cierre como "rockstar"

Javier Milei no quiere adelantar cuánto cree que podría sacar en las elecciones legislativas de noviembre. Las PASO ya lo tuvieron como una de las sorpresas, con el 14%, en su debut en una lista: la de La Libertad Avanza, que concentró a distintas expresiones opositoras.

“Soy bilardista, no voy arriesgar un resultado”, sonríe el economista ante sus interlocutores.

En ese marco, no tiene previsto hacer campaña con José Luis Espert, quien fue uno de los que lo convenció para que integre una lista. Sin embargo, aunque los lazos no están cortados, Milei apunta que hay un problema de “inconsistencia abajo”. Esto es: hubo candidatos y espacios políticos que en las PASO lo apoyaron a él en la Ciudad y compitieron en la Provincia con Espert. Por caso: Cynthia Hotton (quien superó el piso de las primarias) y Juan José Gómez Centurión (quien quedó afuera por no alcanzar el 1,5%) en territorio bonaerense. “Por eso José Luis es Avanza Libertad y nosotros La Libertad Avanza”, cuentan cerca del candidato.

A pesar de ello, teniendo en cuenta en su desembarco en el Congreso tiene pensado armar un interbloque con Espert – como funciona Juntos por el Cambio con la UCR, el PRO y la CC -. “Es el más parecido a mí, y nuestro antikirchnerismo fanático es claro”, desliza Milei.

En ese marco, dependiendo los resultados, ese interbloque podría ir de cuatro hasta seis diputados acorde a los resultados finales de las elecciones. Sería una bancada netamente liberal, independientemente del rol que pueda tener Ricardo López Murphy en JxC y, de lograr ingresar, la investigadora del Conicet, Sandra Pitta, novena en la boleta porteña.

Con todo, Milei prepara también su agenda como futuro diputado nacional: un enfoque “moral” (no subir jamás impuestos, no ir “contra la vida” ni “contra la propiedad”) pero también promete “denunciar proyectos que le caguen la vida a la gente”, según plantea de manera informal. Uno de los primeros proyectos: el Presupuesto 2022. Todo en detrimento de "la casta política".

Sus frases ya son una marca registrada. A tal punto que uno de sus seguidores decidió esta semana tatuarse la frase que utilizó el economista liberal para su cierre de campaña para las PASO.

Un rol clave. Por su lado, tanto en el armado de los actos como el diseño de campaña, el economista tiene una asesora clave: su hermana Karina, quien se ocupa de la agenda.

Su rol aporta una dimensión espiritual, que comparte con su hermano. “Me conoce como nadie, sabe qué me gusta y qué no. En qué eventos puedo estar cómodo y en cuáles no”, repite Milei con sus asesores. Licenciada en Relaciones Públicas, Karina se ocupa de los detalles de cada presentación e incluso se ocupa de ayudarlo con alimentación. Es que el candidato a diputado es alérgico a ciertas comidas, por caso, el salmón ahumado.

También lo ha acompañado en muchas oportunidades a los programas de TV, incluso estuvo en el debate en TN.

En ese marco, Milei asegura entre sus interlocutores que le fue “muy bien” en el debate. Plantea que tuvo una exposición “académica”: utilizó datos de Transparency International y de Heritage Foundation, dos organización que miden, entre otras cuestiones, cómo están los países en materia de lucha contra la corrupción y transparencia.

Fiel a su estilo, tomó los datos de las distintas encuestas online que se dieron sobre los ganadores del debate y sacó un promedio: según sus números el 56% expresó que ganó. “En Twitter Javier fue primera tendencia con 200 mil tweets”, cuentan a su lado.

Acaso por ello, seguirá con sus charlas online por Youtube. La última fue con Ramiro Marra, economista y candidato a legislador porteño y superó las 50 mil visitas online. La clase: cómo medir cuánto cuesta una empresa, con distintos sistemas para lograrlo, de manera netamente técnica, pero con la impronta característica y el histrionismo de Milei.

También tiene pensado viajar al exterior para presentar, de manera presencial, su libro “Pandenomics”. New York, Miami y Washington están en la mira del 2022, así como países latinoamericanos como Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil.

Cierre. Por su lado, Milei ya piensa en el final de su campaña. Como en las PASO, será al aire libre, en el anfiteatro de Parque Lezama el sábado 6 de noviembre a las 16.30 horas, según confirmaron fuentes partidarias.

Allí hablarán el primer candidato a legislador Marra, la candidata a diputada nacional, Victoria Villaruel, y cerrará el propio Milei.

Además, con la selección de canciones por parte de Karina Milei, habrá dos bandas. Una de ellas será una orquesta. “Va a haber una gran sorpresa con un invitado”, adelantan en La Libertad Avanza.

La puesta será del mismo calibre de las que se vienen viendo: un ingreso con música, discursos fuertes, citas a intelectuales liberales y la faceta “rockstar” que imprime Milei. Las elecciones legislativas de noviembre terminarán de determinar su alcance electoral.