Militantes radicales a las piñas en la elección del presidente del Comité

por Julian D'Imperio

La designación de autoridades en la UCR tuvo un momento de extrema tensión. Militantes radicales se tomaron a las piñas por un lugar en el plenario que nombrará a Alfredo Cornejo como titular del organismo partidario.

Uno de los protagonistas de la gresca, el militante Gerardo San Martín, de Hurlingham, contó a PERFIL su versión de los hechos: "Teniamos un pasillo al fondo donde estaba nuestro sector, íbamos a poner banderas y no nos dejaron, cuando volvimos, que se terminaron de acreditar los delegados, no nos dejaron entrar. Me agarra un flaco y me tira para abajo, me doy vuelta para no caerme, y me lo llevo puesto. Fue una agresión y me defendí", relató.

El militante agregó que al parecer, desde la organización, "dieron la orden que esos lugares fueran ocupados por la gente de Cornejo". "Cornejo es un traidor, ahora es amigo de Macri y por eso se queda", explicó.

La bronca entre los que apoyan al PRO y los que quieren un partido con más autonomía y poder de decisión dentro de la coalición sobrevuela a la UCR desde 2015, cuando de la mano de Ernesto Sanz, el radicalismo se alió con Mauricio Macri. Tras la derrota de 2019, muchas de esas voces críticas piden con mayor énfasis que el radicalismo tenga una voz más predominante que la del PRO.

En otro tramo de la nota, Alejandra Celilli, de Tres de Febrero, añadió en la misma línea que muchos de los "anti Cambiemos" fueron desalojados para que las gradas fueran ocupadas por la gente de Cornejo.

El testimonio de Gerardo San Martín a PERFIL:

El testimonio de Alejandra Celilli a PERFIL:

JDI/MC