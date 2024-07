Murió la hija de Ricardo López Murphy tras pelear contra una larga enfermedad

El diputado nacional Ricardo López Murphy anunció con profundo pesar el fallecimiento de su hija Analía Elena López Murphy, quien había estado luchando contra una grave enfermedad durante un tiempo prolongado. La triste noticia fue comunicada por el legislador a través de sus redes sociales, donde expresó su dolor ante esta pérdida.

"Con gran dolor comunico el fallecimiento de mi querida hija Analía Elena López Murphy", compartió López Murphy en un mensaje en X.

El legislador de Hacemos Coalición Federal había compartido anteriormente la difícil situación que atravesaba su familia debido a la enfermedad de Analía. En una entrevista con el periodista Luis Novaresio, reveló el conflicto emocional que vivió entre sus deberes cívicos como diputado nacional y el cuidado de su hija enferma, que estaba realizando un tratamiento en Estados Unidos.

Qué dijo López Murphy sobre la enfermedad de su hija

"Cuando tomé los compromisos cívicos que tomé, no pensé que iba a afrontar los dilemas que afronté. Sacamos la carta equivocada", confesó en esa oportunidad.

En esa ocasión, el ex legislador nacional de Juntos por el Cambio también compartió que le resultó difícil decidir su participación en el debate del Presupuesto en el Congreso, debido a la delicada situación de salud que enfrentaba uno de sus tres hijos, sin especificar que se refería a su hija Analía.

"En nuestro Parlamento, las votaciones están muy ajustadas y he enfrentado muchas dificultades debido a problemas personales. Sin embargo, he priorizado estar presente en las votaciones y me abstendré de hacer comentarios críticos porque busco mantener la calma y la objetividad", expresó López Murphy.

Ricardo López Murphy

Ante esto, el periodista le preguntó si había superado esos "problemas personales", a lo que respondió: "Una parte muy delicada y dolorosa, sí. Otra parte, no. Fue la única vez en mi vida, y lo digo con profundo pesar, que he sentido un gran conflicto entre mis responsabilidades cívicas y mis sentimientos personales. Me costó mucho cumplir con mi deber; lo hice, pero fue muy difícil".

El legislador también recordó durante la entrevista cómo había enfrentado situaciones similares en el pasado, mencionando la pérdida de su padre mientras estudiaba en el extranjero. "Yo no pude volver. En ese proceso, el capellán de la universidad me ayudó mucho. Fue una experiencia, en medio del dolor, muy formativa", compartió López Murphy.

Los mensajes de apoyo a López Murphy

Tras conocerse la noticia, figuras de todo el arco político expresaron sus condolencias y apoyo hacia Ricardo López Murphy y su familia. "Acompaño a @rlopezmurphy y su familia en este momento tan triste. Están en mis oraciones", escribió la diputada de la Coalición Cívica, Paula Oliveto Lago.

La senadora de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, manifestó: "Estimado Ricardo, te mando un fuerte abrazo para vos y toda tu familia en este durísimo momento".

Por su parte, el alcalde porteño Jorge Macri también se refirió al fallecimiento de Analía López Murphy con estas palabras. "Un fuerte abrazo, querido @rlopezmurphy. Mi acompañamiento para vos y tu familia en este triste momento", escribió en X.

De la vereda del PRO también habló el diputado Fernando Iglesias, quien destacó el compromiso de López Murphy con su deber político incluso en circunstancias difíciles. "Vuelvo a destacar la entereza de @rlopezmurphy, que volvió de EEUU para votar la Ley Bases mientras su hija estaba en tratamiento médico", dijo.

El diputado José Luis Espert, de Avanza Libertad, también se sumó con sus condolencias, sumándose al círculo de apoyo desde distintas fuerzas políticas hacia la familia López Murphy en este doloroso momento.

