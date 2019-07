Nicolás Del Caño: "El llamado voto útil llevó a De la Rúa al gobierno"

por Aurelio Tomás

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, tal el nombre que adopta en esta elección la alianza de los principales partidos trotskistas de la Argentina, llega a las elecciones 2019 con más aliados que nunca. Al Partido Obrero, el PTS e Izquierda Socialista se sumó en esta carrera presidencial el MST, que integran figuras como Alejandro Bodart y Vilma Ripoll. Pero la ampliación coincide con un desafío inédito para el Frente, que buscará mantener su desempeño en una elección marcada por la pelea entre dos polos que amenazan con borrar todas las opciones alternativas. Nicolás del Caño, el dirigente del PTS que sorprendió al conseguir el 14% en la elección a diputados nacionales en Mendoza de 2013, y Romina del Plá, docente del Suteba Matanza y militante del Partido Obrero (PO), respondieron a todo, desde el desafío del llamado al voto útil hasta la interna del PO.

—¿Cómo ha sido hasta ahora la campaña? Estamos apenas a mitad de camino…

—Del Caño: Con Romina nos toca ser voceros y candidatos, eso nos lleva a viajar por todo el país y lo hacemos a pulmón porque no tenemos los recursos de todo el resto de los candidatos. Es un escenario difícil, donde el gobierno de Cambiemos y también del peronismo intentan decir que esto es prácticamente una segunda vuelta, intentando disminuir la voz del Frente de Izquierda. Pero creo que en estos días hemos dado también una dura pelea en este escenario, para plantear al pueblo trabajador que para dar un mensaje fuerte a los poderosos y a sus partidos, el FIT-Unidad es el único que hoy puede plantear con claridad que no queremos resignarnos a ser los que paguemos esta crisis.

—¿Van a todos los lugares juntos o se dividen?

—Del Plá: A algunos lugares vamos juntos y a otros vamos separados para poder abarcar más espacios, más localidades, más provincias. Porque a esta elección compleja, en la que se quiere imponer la polarización a toda costa, donde se trata de imponer a los candidatos del FMI y sus programas, llegamos con un Frente de Izquierda reforzado. A los partidos que ya constituimos el FIT, Partido Obrero, PTS e Izquierda Socialista, hemos sumado al MST, a Poder Popular, al PSTU. El 95% de la izquierda está en el FIT-Unidad, es el reagrupamiento de la izquierda más grande desde 1983. Nos presentamos en 23 provincias con candidatos locales, lo cual demuestra la expansión de las militancia de los partidos del Frente.

—Coinciden en que es una elección difícil, ¿les parece que es la más complicada desde que se formó el Frente de Izquierda y se instaló como opción electoral?

—Del Caño: Es obviamente una de las más difíciles, pero al mismo tiempo el Frente de Izquierda se viene consolidando, no sólo en la militancia, sino también en el apoyo y la simpatía de un sector que nos ha votado ya desde el 2011 y es un punto de apoyo importante para responder a esta maniobra que hacen los partidos del sistema para generar esto que ellos llaman la hiperpolarización. Eso nos da un piso muy importante y fuerza para avanzar. También, como señalaba Romina, la unidad reforzada del Frente de Izquierda que mencionaba Romina, que para nosotros siempre fue una necesidad, ahora se hacía aún más urgente porque creo que lo que se viene de la mano del FMI es una catástrofe para todo el pueblo trabajador.

—Romina, ¿qué le dirías a un votante que simpatiza con la izquierda, quiere que sumen bancas pero ve muy difícil la elección presidencial y piensa cortar boleta es lo mejor?

—Del Plá: En primera instancia el 11 de agosto son las PASO, tenemos la importancia de generar una opción que nos permita pasar holgadamente las primarias porque sigue existiendo el piso proscriptivo y, entonces, nosotros desde la fórmula presidencial estamos haciendo la tarea para que nuestras listas pasen esta instancia en todas las localidades. Además, estamos en representación de una posición de una parte de la población que está dispuesta a no dejar pasar la reforma laboral, la reforma previsional ni los nuevos ataques que se vienen. Tenemos un problema y una oportunidad, el problema es que un sector termine cayendo en la trama que para sacarse de encima el ajustador actual, hay que votar a los que ya pasaron por el gobierno y también han sido responsables de esta situación. Y son, además, los que les han dado los votos al macrismo para que puedan llevar adelante su política de ajuste.

—Del Caño: Los más jóvenes quizás no lo recuerden, pero esa lógica llevó a De la Rúa al Gobierno cuando se dijo: “Todos contra Menem”; y no importa que vaya un tipo de derecha como De la Rúa. Al final, terminó echado por la movilización popular y aplicando planes brutales, con el megacanje, y el sistema de endeudamiento con los organismos internacionales de crédito. Es el llamado mal menor. Se tiene que terminar esa lógica, es lo que ya vivimos con De la Rúa y eso terminó con el 2001. El voto al Frente de Izquierda es el único que permite dar ese mensaje. Es el voto útil contra los ajustadores y contra las imposiciones del FMI.

—Nicolás, la candidata del Nuevo MAS, Manuela Castañeira, que integra una agrupación con la que hubo una negocian para que integre el FIT, cuestiona tu condición de hombre y dice que la izquierda debería haber tenido una candidata a presidente mujer. ¿Cuál es tu respuesta?

—Del Caño: Nosotros estamos, permanentemente, con todas nuestras compañeras, y compañeros, siendo parte del movimiento de lucha de las mujeres y de todas las luchas populares. El FIT-Unida tiene muchas compañeras destacadas, como el caso de Romina Del Pla, Myriam Bregman y otras compañeras en todo el país que encabezan nuestras listas a diputadas. Queremos dar un mensaje en lo que hace a la unidad de la izquierda, a pesar de los matices, hemos avanzado en esta unidad porque el objetivo es poner a la izquierda como una fuerza que tenga cada vez más llegada a los sectores populares. Los compañeros del Nuevo MAS se auto excluyeron de esta unidad, lamentablemente, por eso votar al Frente de Izquierda es llamar al fortalecimiento de la unidad.

—Romina, te pregunto porque sos la representante del Partido Obrero en la fórmula, ¿no crees que el problema interno en el partido puede afectar el desempeño del Frente en esta elección cuando se presenta con más partidos que en otras elecciones?

—Del Plá: Entiendo que no debería ser así, porque todos los compañeros del sector que se ha escindido del PO también llaman a votar por el FIT-Unidad, no hay ahí ninguna posición divergente. Lo que pasó, para que todos lo sepan, es que hubo un congreso con cuatro meses de debate, documentos, plenarios y de más, y por mayoría, el 80% de los militantes votaron por una orientación, un criterio y una caracterización y el 20% tuvo una posición diferente. Esto no es una novedad, nuestros partidos debaten todo el tiempo, pero en este caso el sector que está en minoría y se referencia en Jorge Altamira decidió una manera de desenvolver su propia política, sus propias actividades algo que los colocó en la construcción de otra organización. Están en su derecho de hacerlo, pero no han defendido el criterio de funcionamiento que tenemos en el Partido Obrero, donde las diferencias se discuten hacia adentro.

