Nicolás Trotta: "La Ciudad de Buenos Aires no consensuó el inicio de clases para febrero"

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se refirió al inicio del ciclo lectivo presencial y señaló que “el cronograma de regreso a las clases se consensuó con todas las provincias". Asimismo destacó que "la mayoría de las provincias volverá a las clases presenciales el 1 de marzo" y puntualizó que "el proceso de vacunación que va a priorizar a los docentes nos va a permitir el regreso masivo a la presencialidad".

En diálogo con El Destape Radio, el funcionario puntualizó en la ratificación que realizó la Ciudad de Buenos Aires sobre el 17 de febrero como fecha de inicio de las clases. Destacó que "la ciudad ha reafirmado su voluntad de iniciar las clases el 17 de febrero pero no lo hizo en dialogo con el Consejo Federal de Educación ni con la provincia de Buenos Aires".

En ese marco, puntualizó que "la ciudad no consensuó el inicio el 17 de febrero. No hubo ni dialogo con el Gobierno Nacional ni con la provincia de Buenos Aires. La ciudad no dialogó con la provincia y eso es importante porque hay familias de ambos lados de la General Paz", indicó Trotta.

Por otra parte, el titular de la cartera educativa contó que "pretendemos que haya una presencialidad de ser posible todos los días. Pero depende de la realidad epidemiológica de cada jurisdicción" y, en ese marco, destacó que "el escenario que proyectamos es similar al que tuvo el hemisferio norte cuando iniciaron el ciclo lectivo, que luego del verano tenían mejores indicadores epidemiológicos".

"Tenemos la expectativa de que después del verano haya mejores indicaciones epidemiológicos sumado a la vacuna", remarcó Trotta aunque aclaró que "no asociamos el regreso presencial a clases a la vacunación. Pero la priorización de los docentes para vacunarlos va a mejorar el proceso".

"Nuestro objetivo es que los docentes de la educación obligatoria estén en la primer fila para estar vacunados", indicó el ministro. "Los docentes y estudiantes en grupos de riesgo no van a poder volver a la presencialidad sin la vacuna", remarcó.

Además destacó que "vacunar a los estudiantes es vacunar a toda la sociedad, no hay forma de priorizarlos, son 13 millones" y remarcó que "vamos a tener que sostener distanciamiento y uso de tapabocas en las escuelas".

Además advirtió que "no hemos planteado todavía que hacer en las escuelas si hay una segunda ola pero en ningún momento vamos a renunciar a cuidar la salud" e insistió en que “nos tenemos que cuidar en el verano para tener un buen inicio del ciclo lectivo".

