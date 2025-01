"No nos preocupan las declaraciones de Trump sobre Latinoamérica", afirman desde Casa Rosada

Un día después de asumir su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump inició su gestión con una serie de polémicas decisiones y declaraciones que no pasaron desapercibidas, especialmente en lo que respecta a su visión sobre América Latina. Desde el Salón Oval, el mandatario no sólo revocó múltiples órdenes ejecutivas de la administración de Joe Biden, sino que también envió un mensaje directo a la región: “Nosotros no los necesitamos. Ellos nos necesitan. Todos nos necesitan”.

Consultados por las impactantes declaraciones de Donald Trump hacia América Latina, fuentes cercanas a la Casa Rosada dijeron que “no les preocupa”, ya que “la relación de Javier Milei con donald Trump va más allá de las declaraciones”, por lo que, a ojos de la presidencia, lo dicho por el flamante presidente noretamericano “no afecta” la relación entre Argentina y Estados Unidos. “Es una frase que no tiene relevancia en cuanto a lo que Argentina y EEUU pueden hacer juntos de cara al futuro”, opinan.

Varios analistas han alertado que estas declaraciones recuerdan otros momentos históricos de la relación entre Estados Unidos y América Latina, como la Doctrina Monroe (1823), que establecía que cualquier esfuerzo de los países europeos en las Américas sería visto por los Estados Unidos de América como actos de agresión que requieren la intervención de del país. O también el llamado “Big Stick” (gran garrote), impulsado desde 1901 por Theodore Roosvelt que sostenía públicamente que los latinos eran “tumultuosos”, “poco trabajadores”, “indisciplinados” y “anárquicos”. Por ello, los Estados Unidos debían ejercer una misión civilizatoria hacia ellos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

DÍA 412: América Latina, ¿de nuevo patio trasero de Estados Unidos? | Perfil

Apenas asumido, Trump no perdió tiempo en implementar cambios significativos desde el inicio de su gestión. Entre las primeras medidas, anunció la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y de la Organización Mundial de la Salud. También concedió indultos a 1.500 personas vinculadas al asalto al Capitolio en 2021 y prometió endurecer las políticas migratorias.

Otra de las controversias surgió cuando Trump anunció su plan de cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de los Estados Unidos”. Además, criticó la gestión del Canal de Panamá, asegurando que el tratado que permitió a Panamá tomar el control del canal fue un error histórico. “Estados Unidos gastó más dinero que nunca antes en el canal, perdimos 38 mil vidas y no se nos trata de forma justa”, afirmó, añadiendo que “China está operando allí y vamos a tomarlo de vuelta”.

FM/fl