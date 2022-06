Novaresio: "Fabiola acaba de confesarse delincuente, no debería representar a la diplomacia"

“¿Por qué tiene que viajar la primera dama?”, preguntó Luis Novaresio tras enterarse de que Fabiola Yañez acompañó al presidente, Alberto Fernández, a la Cumbre de las Américas. “Hace un ratito le escribí a Gabriela Cerruti, vocera del presidente, para consultarle por esto. Me contestó, que es parte de la diplomacia mundial, todos los jefes de estado viajan acompañados, también viaja con una persona de ceremonial”.

“Fabiola Yáñez, acaba de confesarse delincuente. Yo sé que es medio fuerte decirlo, pero acaba de reconocer ante la justicia que organizó la fiesta de Olivos en cuarentena, zafó de una sanción legal pagando un millón cuatrocientos de multa”, manifestó el periodista en el programa Las Rubias por Net TV conducido por Marcela Tinayre y Marcela Gotlib. "Para mí no debería representar más a la Argentina, una Primera Dama que acaba de reconocer que quebró una ley penal”, agregó.

“En los Estados Unidos existe ‘Institución Primera Dama’, que tiene presupuesto, está reconocido por la ley, ahora, Fabiola Yáñez, reconoció que cometió un delito, se va en un avión presidencial y lleva una persona de protocolo, ¿no es mucho?”, se preguntó el periodista.

“Me parece raro que una mamá deje a su bebé de dos meses, pero es una acción privada que no me afecta como Estado”, expresó y luego insistió: “No me parece que una persona que burló un decreto, que a nosotros nos tuvo encerrados tanto tiempo viaje en un avión oficial, no es funcionaria”, sostuvo indignado el abogado.

Por otro lado, criticó los piquetes: “Me enoja lo que está mal, ver a los prefectos humillados por los piqueteros, no está bien eso, no se hace”.

La situación en Rosario

“Rosario tiene zonas muy complicadas por el narcoducto y las actividades de lavado de dinero”, sostuvo Novaresio. “Cuando esto se fue formando, gobernaba el socialismo que no era ni kirchnerista ni antikirchnerista y se lo dejó solo”, recordó.

“La manera de desbaratarlo es con decisión política”, subrayó. “Lo único que ha hecho este gobierno fue mandar 500 gendarmes”, lamentó.

RB CP