Ocho de cada diez hogares se endeudaron con comercios o entidades no bancarias

Cada vez más familias recurren al endeudamiento para llegar a fin de mes. Sin embargo, según un relevamiento de PERFIL, solicitar un préstamo de 100 mil pesos para devolver en un plazo de doce meses puede costar hasta 500 mil pesos.

Según la consultora Focus Market, cuatro de cada diez hogares argentinos están endeudados con algún banco, y ocho de cada diez con otras entidades prestamistas y comercios. Otros, en cambio, dejaron de pagar servicios e impuestos.

Cada una de estas opciones implica diferentes requisitos y tipos de interés, que terminan por afectar especialmente a quienes no están bancarizados, y, por ende, a los que menos tienen. Mientras en un banco por cada 100 mil pesos se devuelven entre $ 198 mil y $ 210 mil en doce meses, las empresas prestamistas pueden llegar a cobrar, en el mismo plazo, entre $ 260 mil y $ 500 mil.

Lo que varía en esta última opción de financiación es la valoración que hacen las financieras particulares del cliente. Para eso, además de los ingresos del solicitante y del grupo familiar, se analizan cuestiones como el tipo de trabajo (si es público o privado, contratado o planta permanente, y la antigüedad), la cantidad de hijos, de baños y habitaciones, y si la vivienda es alquilada o propia. También, si la familia posee algún vehículo. Cuanto menos tiene el solicitante, mayor la tasa de interés.

Con los bancos las deudas más comunes son los créditos a sola firma, los hipotecarios, prendarios, personales, adelantos de sueldo o a través de tarjetas de crédito, señala el relevamiento de la consultora citada.

Por otro lado, algunas entidades bancarias empezaron a promocionar, incluso, nuevos préstamos para alquilar. El dinero puede ser destinado a gastos de entrada, garantía, mes de adelanto o cualquier otra inversión que implique la mudanza.

El de gastos de vivienda es el rubro que mayor crecimiento tuvo a nivel de inflación durante mayo, según el último informe del Indec, con un 11,9% de variación respecto a abril. En cuanto a los alquileres, los precios subieron entre un 2,8 y un 8,2%, dependiendo la zona del país.

“Otros métodos que las familias eligieron para financiarse son no pagando servicios como luz, agua, internet (3,2%), no pagando impuestos (11,9%); con préstamos de familiares y amigos (9,3%), no abonando expensas (6,9%), no abonando cuotas de educación (5,7%)”, señalaron desde Focus Market. En estos casos los intereses también corren: la cuota de una institución puede costar entre un 10 y un 20% más a medida que se acumulan días de retraso.

“En nuestro país cuatro de cada diez hogares son pobres, e incluso otros dos de cada diez están ingresando en una nueva pobreza, ya que trabajando sus integrantes no pueden cumplimentar una canasta básica total”, señaló Damián Di Pace, director de la consultora.

Un método de deuda que no es nuevo, pero que se fue reformulando con la crisis, es el de las cuentas en comercios. La nueva modalidad de pedir “fiado” se da en la última semana del mes: “el cliente compra según el dinero que tiene encima” y si ese dinero no le alcanza entonces pide pagar después, pero “no más de una semana”, comentó a PERFIL Claudio Omar Tiso, del Centro de Almaceneros de Azul.

Luis Screiber, miembro de la Cámara de Comercio de Tierra Del Fuego, explicó a este medio que “más del 35% de los clientes que no tenían problema con el efectivo recurren a la tarjeta o a pedir una ayuda para llegar”. Screiber advirtió que, si bien comprende la situación de los clientes y trata de preservarlos con distintas estrategias, es poco lo que puede hacer en la situación actual. “No se puede dar fiado, y cuando lo hacemos es por un período corto. Ya no son cuentas mensuales, es imposible hoy en día”, agregó.

Otros comerciantes deciden aceptar los pagos diferidos y cobrar el precio del producto actualizado al momento de efectivizar el pago. Así, el interés depende del nivel de la inflación: mientras más tarde se salden las deudas, más caro es el producto ya consumido. Se trata de una nueva tendencia “que no aparece en las estadísticas”, detalló a PERFIL Vanesa Ruiz, gerente del Centro de Almaceneros de Córdoba. En este caso los solicitantes son “familias que nunca lo habían necesitado”.

Sea como sea, los comerciantes tratan de encontrar el equilibrio entre poder vender y no perder en el intento. “El comercio minorista tiene un rol social, porque asiste al vecino que también la está pasando mal”, sintetizó Ruiz.