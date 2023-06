Mimar a papá con lo que necesita y no pudo comprar

Los productos más vendidos para el Día del Padre también sufrieron los embates de la inflación. Desde indumentaria, pasando por relojes, artículos deportivos, un libro o un buen vino, las opciones son variadas, pero mucho más costosas que otros años. Los precios crecientes de los clásicos y no tan clásicos obligaron a cambiar los hábitos de consumo para estas fechas.

“Antes comprábamos algo que no era tan necesario, no nos costaba tanto comprar el regalo. En estos últimos años lo que hemos decidido es comprar para el Día del Padre algo que le haga falta”, le comentó a PERFIL Nora Procopio (54). Ahora las opciones son “un pantalón, un pulóver, camisa o chomba”, comentó. “Si te inclinás por algo como unas zapatillas, están carísimas, no las comprás, vas achicando gastos en los regalos”.

Si se buscan opciones en internet, se puede conseguir jeans desde los 8 mil pesos, aunque la mayoría de los más económicos arrancan en los $ 12 mil. Camisas pueden encontrarse desde $ 4.100 en adelante, chombas a partir de $ 4.500 y un pulóver desde los $ 6.800. En cuanto a las zapatillas, las más económicas están en $ 14 mil.

Las prendas de vestir y el calzado aumentaron en mayo 7,6% respecto de abril, y vienen teniendo un incremento sostenido. De mayo de 2022 al mismo mes de 2023, los precios de este rubro crecieron un 127%.

“Me parece que toda la gente está haciendo lo mismo, comprando algo que haga falta”, agregó Procopio.

Algunas familias, ante la imposibilidad de gastar el dinero en otras cosas, o para cambiar de costumbre, decidieron gastar un poco más esta vez. “Este Día del Padre vamos a ir en contra de la inflación y vamos a comprar un reloj digital”, aseguró Micaela Basterrica (41). La de los deseos postergados también es una alternativa. “Generalmente regalábamos algún detalle, un libro de cocina, un desayuno”.

Los relojes digitales se ofrecen en oferta desde los $ 6 mil, pero en términos generales la mayoría de los modelos superan los $ 14 mil. Un libro de recetas cuesta alrededor de $ 4 mil y la opción más económica de un desayuno a domicilio ronda los $ 8 mil. Los precios de libros, diarios y revistas crecieron entre un 4,9% y un 10% en diferentes zonas del país de abril a mayo de este año, según datos del Indec.

Para pagar, uno de los métodos más elegidos son las tarjetas de crédito.

No solamente porque permiten la compra por internet sino por las promociones que se ofrecen. “También uno compra más con tarjeta, antes era en efectivo”, agregó Basterrica.

Para padres deportistas, un conjunto puede rondar los $ 15 mil si se buscan ofertas, y para los amantes del fútbol y nostálgicos de la copa, la remera oficial de la selección argentina, con las tres estrellas bordadas, cuesta $ 29 mil.

Un vino o whisky pueden conseguirse a partir de los $ 5 mil o $ 7 mil respectivamente. Las bebidas alcohólicas y el tabaco aumentaron, según el Indec, un 8,4% en mayo con respecto al mes anterior.

Para padres que gustan de una buena comida o picada, las opciones a domicilio rondan los $ 5 mil. Salir a comer, con un menú especial, $ 6 mil por persona. El de los restaurantes y hoteles fue uno de los rubros que más crecieron en mayo: un 9,3%.

Si la idea es quedarse a comer en casa y hacer un asado, hay que saber que este mes el precio de la carne no sufrió grandes variaciones (entre un 0,5% y un 3,9% dependiendo la zona del país), pero las ensaladas van a ser mucho más costosas que en abril: el tomate redondo aumentó un 38,4% el último mes, según datos oficiales. Una alternativa es una pasta económica, pero los fideos secos aumentaron 12,3% con respecto a abril.

El pan francés, infaltable independientemente del menú, subió 13,1%. Aunque los alimentos en general estuvieron por debajo de la inflación de mayo, algunos productos básicos siguieron la tendencia al alza.

Para los que están lejos, bastará con un llamado telefónico. Aunque, cuidado: los servicios de telefonía e internet van a costar 6,7% más que el mes pasado.