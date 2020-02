La oposición apuntó contra Baradel por la postergación del aumento a docentes: "Es vergonzoso"

Luego de que el gobierno bonaerense decidiera postergar el pago de un remanente correspondiente al mes de diciembre a los docentes, referentes de la oposición apuntaron este jueves 6 de febrero contra el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, por el "silencio" que mantuvo al respeto y agregaron: "Es vergonzoso".

La decisión de la gestión que encabeza Axel Kicillof implica la postergación de un monto que representa unos 2.950 pesos para un maestro de grado, con diez años de antigüedad. Según explicaron desde el Ejecutivo bonaerense a PERFIL, la decisión se tomó por "una situación financiera crítica", en relación al vencimiento de la deuda, por la que no pueden asumir los compromisos. "Pero la cláusula gatillo del 11,7% correspondiente se va a pagar como corresponde a tiempo", en el mes de marzo, agregaron.

Lo de la dirigencia sindical docente en Provincia de Buenos Aires (Baradel & Cía) es vergonzoso. Desde hace mucho tiempo representan intereses políticos y status quo. Hoy callan, entregan recomposición salarial y las medidas de fuerza que le hicieron a @mariuvidal, bien gracias! — maxi ferraro (@Maxiferraro) February 6, 2020

"Lo de la dirigencia sindical docente en Provincia de Buenos Aires (Baradel & Cía) es vergonzoso. Desde hace mucho tiempo representan intereses políticos y status quo. Hoy callan, entregan recomposición salarial y las medidas de fuerza que le hicieron a María Eugenia Vidal, bien gracias!", denunció Maximiliano Ferraro, diputado nacional de la Coalición Cívica ARI y presidente del partido.

24 hs de silencio hablan por sí solas, el silencio ensordecedor hace ruido. Esperemos que los docentes, en su conjunto, puedan repensar a quienes los representan y salir de las trampas electoralistas https://t.co/IuB9dAROr7 — Maricel Etchecoin (@metchecoin) February 6, 2020

También se sumó a las críticas la diputada provincial Maricel Etchecoin, quien alertó que "a partir de este momento, se verá qué calidad de dirigencia representa a los docentes. Si es a partir de defender intereses legítimos o sólo hacer proselitismo partidario. 24 horas de silencio hablan por sí solas, el silencio ensordecedor hace ruido. Esperemos que los docentes, en su conjunto, puedan repensar a quienes los representan y salir de las trampas electoralistas".

Consultado por la medida, en diálogo con FutuRock, Baradel reconoció que "no nos fue agradable el anuncio de (Axel Kicillof), pero somos conscientes del estado en que dejaron la Provincia". "El aumento se cobra. La cláusula gatillo se cobra ahora con la liquidación. Mañana lo van a estar percibiendo todos los docentes. Lo que informó el Gobierno es que no pagaron la liquidación de un remanente del retroactivo del mes de diciembre y una porción del SAC del sueldo no complementario que dan en marzo", aclaró.

DR/FeL