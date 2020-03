Oscar Parrili: "El primer paro a este gobierno viene del sector que más se enriqueció y fugó plata"

El senador del Frente de Todos Oscar Parrilli consideró este jueves 5 de marzo un "orgullo" que los sectores agropecuarios sean los "primeros" en "atacar" al gobierno de Alberto Fernández, tras el anuncio de la Mesa de Enlace de un paro por cuatro días.

Durante una actividad del Instituto Patria que se realizó el jueves por la tarde en el microcentro porteño, Parrilli apuntó contra las entidades del campo y expresó: "Qué raro que el primer paro que le decretan a este gobierno venga de donde viene, precisamente del sector que más ganó, se enriqueció, fugó la plata y es el responsable de la crisis que tiene la Argentina". En este marco, afirmó que si bien al Gobierno “no le gustan los paros”, es un “orgullo que esos sean los primeros que nos ataquen, porque esto demuestra que estamos en la senda correcta, gobernando para terminar con los privilegios”.

El ex director de la Agencia Federal de Inteligencia también aprovechó la ocasión y apuntó contra los empresarios. “Hay un grupo de ese famoso círculo rojo, los formadores de precios, que siguen boicoteando al gobierno de Alberto y siguen aumentando indiscriminada e injustificadamente el precio de los alimentos”, recalcó, y concluyó: “Eso tienen que pararlo, porque van a seguir perjudicando al pueblo y nosotros no lo vamos a tolerar. Les exigimos que frenen y paren la mano, así no se va a reconstruir la Argentina; los vamos a denunciar y utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance”.

El campo tiene problemas, pero no puede ignorar que funciona en un mundo con más problemas

Esta semana, el Gobierno confirmó durante una reunión con la Mesa de Enlace el aumento al 33% de las retenciones a la soja desde el 30% actual. Luego del encuentro señalaron que habrá una segmentación para productores a partir de las mil toneladas de producción y que el trigo y el maíz se mantendrán en 12%.Tras esto, la Mesa de Enlace que reúne a las principales entidades agropecuarios confirmó que desde este lunes 9 de marzo y durante cuatro días los productores de todo el país volverán a protestar en las rutas.

En este marco, el presidente Alberto Fernández mostró este jueves su tajante rechazo a la medida y acusó a los productores de "querer ganar siempre". "Ya negociamos este tema, pero ellos quieren ganar siempre", se quejó el jefe de Estado en alusión a las retenciones, ratificando que no reabrirá negociaciones con las entidades agrarias a pesar de la convocatoria.

AB/FeL