"Papelón... qué desastre": Néstor Grindetti se quedó sin la última página de su discurso en la Legislatura porteña

El jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, acudió a la Legislatura para presentar su informe de gestión 2024. Durante su exposición, analizó el impacto de las reformas impulsadas bajo el liderazgo de Jorge Macri. Sin embargo, la jornada quedó marcada por un insólito incidente que captó la atención tanto de los presentes como de la oposición.

En pleno discurso, Grindetti advirtió la ausencia de una de las hojas de su presentación. “Me falta un cacho de discurso. Me faltó la última hoja”, comentó con visible molestia, y se generó un momento de tensión en el recinto. Sin contener su irritación, lanzó: “Papelón, qué desastre. Lo voy a matar”. Aunque no identificó al destinatario de su frustración, el episodio dejó un silencio incómodo en la sala.

Escándalo político en Neuquén: la vicegobernadora se aferra a su cargo tras ser expulsada de su espacio político

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Una persona intentó calmar la situación asegurándole: “Ya llega [el final de su discurso]”. Mientras tanto, los asesores del funcionario improvisaron para solucionar el percance y, en pocos segundos, le entregaron la parte faltante del texto. Pero el incidente ya había encontrado eco en las redes sociales, donde figuras opositoras, como la legisladora Cele Fierro, del Frente de Izquierda, aprovecharon para ironizar: “Hoy, el jefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti, se quedó sin discurso...”.

Pese al traspié, Grindetti concluyó su presentación y agradeció a su equipo por el trabajo realizado, destacando la colaboración de la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio. “Espero haber respondido todo y lo que no, lo trataremos de responder en los próximos días”, aseguró antes de cerrar su intervención.

Grindetti: reformas y reclamos en un contexto de tensiones

Grindetti utilizó las redes sociales para destacar los puntos clave de su informe, subrayando la gestión eficiente y la simplificación de trámites como pilares de la administración. “Hoy tuve el honor de presentarme nuevamente ante legisladores, miembros del gabinete y vecinos de la Ciudad para compartir el informe de gestión 2024”, escribió, añadiendo que el presupuesto para 2025 ya había sido presentado con la participación activa de todos los Ministerios y Secretarías.

De qué se trata el 'mini RIGI' que el Gobierno presentará en un proyecto de ley pyme

El jefe de Gabinete enfatizó las reformas orientadas a simplificar trámites, eliminando 14 procedimientos considerados “innecesarios” para mejorar la experiencia de los porteños. Además, destacó avances en la autonomía porteña, mencionando la recuperación de fondos de coparticipación, el acuerdo para el traspaso del Servicio Penitenciario y la potestad regulatoria sobre 31 líneas de colectivo.

Cuestionó duramente al gobierno nacional por no cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación. “Habiendo pasado más de 550 días de dicho fallo, la Ciudad recibió 0 pesos. A valores de hoy, la Ciudad está dejando de percibir 88 mil millones de pesos por mes”, denunció, exigiendo que se respetara la resolución judicial.

NG

LT