Financial Times ve a Macri como un rico sin contacto con los problemas de la gente

El presidente Mauricio Macri atraviesa momentos difíciles desde abril de 2018, momento en el que todas las esperanzas de un crecimiento sostenido durante años se desvanecieron al calor de la crisis de balanza de pagos y su respectiva devaluación. Desde aquel momento, su popularidad ha caído tanto dentro del país como fuera de él. Por ello no sorprende, pero seguramente duela en la Casa Rosada, la dura editorial del prestigioso diario británico Financial Times.

En un artículo firmado por Michael Stott and Benedict Mander, con el título 'Argentina’s economic woes spell doom for Macri’s election prospects' -Los problemas económicos de Argentina significan un desastre para las perspectivas electorales de Macri-, la publicación hace un duro repaso por la actualidad de la figura presidencial. Los periodistas afirmaron que es muy difícil que se disipe "la imagen de Macri como un hombre muy rico que no está en contacto con las dificultades económicas que enfrenta la mayoría de la población bajo su gobierno".

"El golpe de gracia a la vacilante campaña de Macri se produjo con una elección primaria a nivel nacional. Considerado ampliamente como un barómetro exacto de las intenciones de voto, los resultados mostraron que el Presidente perdió por un enorme margen de 16 puntos porcentuales frente a Alberto Fernández", señala la nota. Y recogen un duro textual del presidente del departamento de ciencias políticas de la UBA, Luis Tonelli,."La percepción ahora es que Macri es un idiota que no tiene sensibilidad hacia las personas, es de clase alta y no entiende nada".

Para el Financial Times, Mauricio Macri "perdió contacto con la realidad"​

Asimismo, los periodistas británicos agregaron: "Casi de la noche a la mañana, la campaña de Macri se desinfló. Los inversores se asustaron ante la perspectiva de un retorno peronista al Gobierno y abandonaron los activos argentinos, lo que provocó una caída en el mercado de valores y otra gran caída en el valor del peso. La credibilidad ya maltrecha de Macri recibió otro golpe cuando el Gobierno se vio obligado a posponer los pagos de la deuda interna e imponer controles de cambio".

Como suele suceder en un diario económico internacional, también hubo críticas para el otro lado de la grieta: "Macri pudo superar la falta de carisma y sus habilidades oratorias débiles para ganar una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2015, en parte porque los argentinos estaban hartos del gobierno anterior, que estaba sumido en escándalos de corrupción y dejaba atrás una economía caótica".

En tanto, la publicación británica define a Alberto como un "peronista de izquierda". De hecho, en el copete de la nota se puede leer: "La incapacidad (de Macri) para elevar el nivel de vida y los errores de la campaña establecen el escenario para el retorno a la izquierda".

Para el Financial Times, Argentina está en el límite

Los periodistas recogieron además testimonios de la marcha que se dio en Mendoza en apoyo al candidato de Juntos por el Cambio. No obstante, también utilizaron el episodio para enmarcar la difícil situación electoral que atraviesa el macrismo: "Es una ciudad próspera en el oeste de Argentina, que debería ser territorio natural de Macri, por tratarse de un bastión del partido radical, uno de los miembros de la coalición de Cambiemos. Sin embargo, la impopularidad de Macri es tal que los radicales ganaron las elecciones de gobernador el mes pasado al realizar una campaña que evitó cualquier mención al Presidente".

JPA