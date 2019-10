Macri en la marcha del "Sí se puede" en Olavarría: "Hay gato para rato"

La marcha del "Sí, se puede" pasó este sábado 12 de octubre por el partido bonaerense de Olavarría donde el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se volvieron a mostrar juntos. Ante una multitud, el mandatario bromeó con que "hay gato para rato" y expresó que los militantes que asisten a estas convocatorias quieren "defender valores y convicciones" y no van por un "choripán".

Antes de encabezar el acto proselitista, Macri y Vidal recorrieron las obras de remodelación del Hospital Zonal Oncológico Luciano Fortabat de Olavarría. Allí también se hicieron presentes la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis, y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Luis Etchevehere.

Macri y Vidal recorren un hospital en Olavarría. / FOTO: Presidencia

Además, estuvieron el intendente del municipio, Ezequiel Galli, y el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo. Fueron recibidos por Gabriel Michetti, director del establecimiento, que es el único hospital público con especialización oncológica en el centro de la Provincia.

Cuenta con consultorios internos y externos, un área de hospital de día donde los pacientes reciben los tratamientos de quimioterapia, farmacia, zona de patologías, laboratorio y salón de usos múltiples (SUM).

Luego sí llegó el turno de una nueva marcha del "Sí se puede". "Estamos acá porque queremos defender nuestra convicciones, acá no hay choripán. No tengamos miedo, no voy a parar de trabajar para que logremos la Argentina que merecemos", sostuvo el mandatario.

Los mismos dirigentes que visitaron el hospital también se hicieron presentes en el acto. Asimismo, insistió en que "lo que viene es crecimiento, generación de empleo, mejora del salario, trabajo, un país fundado en la cultura del trabajo".

"Hablemos de nosotros, de lo que nosotros hacemos", manifestó Macri, ante algún cuestionamiento que surgió del público contra el Frente de Todos.

Macri, Vidal, Michetti, Ritondo,y Luján Rey, entre los dirigentes que estuvieron en Olavarría. FOTO: NA

"Por todo lo que hemos hecho, por todo lo que falta, nos tenemos que dar más tiempo, porque muchas cosas no se resuelven con las ansiedades y necesidades que tenemos. Tenemos que darnos ese tiempo de trabajar juntos", señaló.

A modo de broma, el Presidente aseguró que "el gato aguanta", ante lo cual la multitud que se juntó en el Paseo Jesús Mendía replicó cantando "el gato no se va". En ese momento, Macri remarcó que es difícil lograr que rime la canción que refiere a que "hay gato para rato".

Por su parte, Vidal también habló ante los militantes y recalcó: "Hoy es tiempo de demostrarles que además de haber sido el Gobierno que peleó contra las mafias, que hizo las obras y que estuvo cerca, podemos ser el Gobierno del trabajo, de la producción y del salario".

"Muchas veces nos dijeron a los bonaerenses que algunas cosas eran imposibles, como que una mujer gobernara la provincia, pelear contra el narcotráfico, poner máquinas en las rutas. En estos cuatro años, juntos, hicimos posibles todos esos imposibles. Nuestro ´sí, se puede´ no es un slogan, sino es demostrar que no hay imposibles para los bonaerenses", subrayó la mandataria provincial.

Y concluyó: "Vamos a hacer de nuevo posible lo imposibles el 27 de octubre. Ahora la tenemos que dar vuelta. Es ahora, que tenemos que comprometernos a fiscalizar, a estar en las plazas con las banderas. Lo que vamos a dar vuelta no es un cargo, es nuestro futuro y por eso no nos damos por vencidos. El 27 de octubre a la medianoche gana el equipo de los que no se rinde".

