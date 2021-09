Para la oposición ganó Cristina y las críticas apuntaron a Manzur, Aníbal y Cafiero canciller

Después de días observar con relativa cautela lo que ocurría en el campamento oficialista, desde la oposición salieron a criticar en duros términos el nuevo gabinete designado por Alberto Fernández. Los principales dardos apuntaron al regreso de Aníbal Fernández, el desembarco de Santiago Cafiero en la Cancillería y la irrupción del tucumano Juan Manzur como jefe de Gabinete. Y las conclusiones fueron unánimes: ganó Cristina Kirchner.

“Ya no hay secretos. Cristina Kirchner lo hizo otra vez, impuso los nombres y la política al gobierno de Alberto Fernández”, planteó el titular del radicalismo, Alfredo Cornejo, en redes sociales. Además, ironizó por las diferencias en el Frente de Todos y compartió el video del spot de campaña de Felipe Solá y Daniel Arroyo en 2015 donde apuntaban contra Aníbal Fernández. “Era con todos, no todos contra todos. Son diametralmente opuestos entre ellos y por eso no tienen un proyecto de país, sino un proyecto de poder”, expresó, para concluir: “En el medio, los argentinos”.

José Luis Espert también apuntó contra el poder de la vicepresidenta. “‘Vamos por todo’ dijo una vez la arquitecta egipcia y se cargó con el gobierno de Alberto”, fue la reflexión del economista liberal y candidato a diputado nacional.

También Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, consideró que Alberto cedió “a la extorsión de la vicepresidenta”. “Cambios para que nada cambie y todo empeore. Ciegos, sordos y mudos al veredicto de las urnas”, aseveró el referente de los lilitos.

Patricia Bullrich fue otra de las que acusaron al Gobierno por su sordera. “El Gobierno no escuchó a los argentinos”, aseveró. Y enumeró: “Manzur representa una de las provincias más pobres del país, (Aníbal) Fernández expresa lo peor del modelo de seguridad y Cafiero como canciller nos aleja definitivamente del mundo”. Además, no dejó pasar el mensaje electoralista: “El 14 de noviembre vamos a reafirmar nuestros valores con el voto”.

Es que ese es uno de los puntos sobre los que busca tallar la oposición, en dejar en evidencia las disputas dentro del oficialismo y apuntar a mantener o acrecentar el resultado de las urnas en las elecciones generales. Sobre ese punto giró también la reflexión de Paula Oliveto, diputada de la Coalición Cívica y candidata a reelegir en la lista de María Eugenia Vidal: “Ganó Cristina porque es la jefa de Alberto. Perdimos los argentinos con un gabinete cargado de sospechas e inmorales. A nosotros nos toca ganar en noviembre para un Congreso fuerte. ¡A fiscalizar porque son tramposos!”.

Coincidió en el mensaje Waldo Wolff, quien también aprovechó para pegarle al flamante ministro de Seguridad, algo recurrente entre los macristas que lo ponían como opuesto a Bullrich. “El gobierno de los Fernández. Alberto, Cristina y… Aníbal. Les pedimos un cambio y trajeron la impunidad. Tenemos todo el pasado por delante. El 14 de noviembre a fiscalizar, a votar y a defender el futuro”, tuiteó.

Mario Negri apuntó a Aníbal pero también a Cafiero como canciller. “La Cancillería no es para un pasante. Es el cargo que mayor especialización y contactos exige. No pueden improvisar tanto. Tampoco parece buena idea poner de ministro de Seguridad a un funcionario célebre por decir que la inseguridad es una sensación. El plan es que no haya plan”, manifestó.