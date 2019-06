Para Marcos Peña, "no queda mucho tiempo" para un acuerdo con Sergio Massa

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, habló sobre la posibilidad de que la alianza Cambiemos se amplíe a otras fuerzas, aseguró que no se está discutiendo la posibilidad de formar listas colectoras con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y dijo que "no queda mucho tiempo", en referencia a la fecha límite del cierre de alianzas.

"Creemos que Cambiemos está ordenado en su identidad, liderazgo y tenemos todavía un tiempo para resolver quién acompañará a Macri", dijo el funcionario durante una entrevista en el programa La Rosca. "Hay una apertura a poder pensar la próxima fórmula entendiendo que la decisión la toma el presidente. La idea de evaluar si la fórmula puede ser un reflejo más amplio de la coalición está abierta a la conversación", agregó.

Al ser consultado sobre la posibilidad de formar listas colectoras con Sergio Massa en provincia de Buenos Aires Peña afirmó que "hoy por hoy no hay nada, no hay una realidad concreta para analizar". Y recalcó que "ha habido hipótesis de un acuerdo provincial para apoyar a María Eugenia Vidal y, si existiese, se analizaría". En este marco, también aseveró que "no queda mucho tiempo", en en relación al cierre de alianzas, que tendrá su fecha límite .

Pese a las señales de apertura, pierde fuerza la idea de un vicepresidente del radicalismo

"Nosotros vamos a enfrentar a Cristina Kirchner, es evidente que es la líder de la oposición. Y es tan evidente eso que ella misma anunció su presidente. Creo que no hacen mucho esfuerzo por disimular", argumentó, y aseguró que están "convencidos" de que van a "ganar" en las próximas elecciones. "Vamos a ganar, por lo que la Argentina está viviendo después del kirchnerismo. Un país que sale de un populismo feroz que quebró las instituciones", expresó.

Con respecto a la crisis económica el país, afirmó: "La economía ha sido muy compleja los últimos 13 meses desde que se produjo la crisis cambiaria. Mientras tengamos el riesgo político electoral va a haber incertidumbre que hace que sea más difícil la recuperación. Argentina está en un proceso de normalización de su problema económico no actual, sino que arrastra de hace mucho tiempo".

Se demora la jugada de Sergio Massa: Pasa el tiempo y reina el hermetismo

Esta semana, el presidente, Mauricio Macri, aseguró que estaba dispuesto a “abrir” Cambiemos a otras fuerzas, entre ellas, el PJ federal. Eso les dijo Peña al gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo y al socio fundador de la coalición, Ernesto Sanz durante una reunión que se llevó a cabo el martes 4 de junio en la Casa Rosada.

Durante el encuentro, Peña le propuso a Cornejo abrir la vicepresidencia. Pero el mendocino retrucó con realizar una gran interna para darle más volumen al oficialismo. El sector más crítico del radicalismo quiere sumar a Alternativa Federal a la discusión. Para muchos, el planteo del radicalismo es inviable, porque es tarde para negociar con el peronismo y porque tanto Peña como Jaime Durán Barba siempre se inclinaron por candidatos del PRO más que de otros partidos.

AB/FeL