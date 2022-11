Para Maslatón, "la economía esta funcionando" y dijo que "Massa lo está salvando a Alberto Fernández"

Carlos Maslatón, reconocido por ser analista de mercados y ex dirigente de La Libertad Avanza, defendió la gestión actual del ministro de Economía, Sergio Massa. Así, lo calificó como un funcionario "serio" que "está salvando" el gobierno del presidente Alberto Fernández.

"Me parece bien lo que está haciendo en el Ministerio. Vos podés decir que alguien es un tipo serio o que está haciendo las cosas bien, aun cuando no sea un propio tuyo, aún cuando sea un contrario, no es todo blanco o negro", expresó el abogado en diálogo con la periodista Romina Manguel por Radio Milenium.

Carlos Maslatón: "La hermana de Milei es técnicamente como la purga estalinista"

En este sentido, agregó: "Por supuesto que hay una gran parte del país que la está pasando mal, pero también hay otra parte que está mucho mejor que hace cuatro o cinco años, porque la economía está en funcionamiento".

"El nivel de actividad que hay en todos los rubros es altísimo", resaltó Maslatón y presagió que "en un año y medio la inflación se va a autorreducir, va a ser menor de lo que es ahora y el país va a entrar en un ciclo positivo".

Asimismo, el ex dirigente liberal señaló que "lo que pasa es que en el Gobierno son muy malos para explicar lo que está pasando" y amplió: "Creen que las cosas están peor de lo que realmente están. Todo el mundo cree eso, yo soy el único que dice que está mejor. Con unos pocos cambios de naturaleza financiera, esto mejora rápidamente".

Maslatón, positivo con la Argentina: "El país va a ir para arriba"

"Alberto Fernández ya tiró la toalla, por más que diga que quiera ir por la reelección", analizó con respecto a la escena política y especuló con que "capaz el candidato termina siendo Massa", a quien describió como "un político y una persona que busca consensos para lograr sus objetivos".

En esta misma línea, el analista de mercados sostuvo que "Massa ayudó a que este Gobierno sea menos malo" y que "desde el 10 de diciembre del 2019 hasta hace unos meses, que llegó Massa, este Gobierno era un desastre". "Lo está salvando a Fernández", apreció también con respecto al titular de la cartera de Economía.

Maslatón sobre su alejamiento de Javier Milei

"Yo soy un liberal clásico, no soy un libertario. Hay una diferencia entre los dos", sentenció el analista y explicó que "el libertario tiene poco foco en los temas históricos, patrióticos, nacionales, casi que no le gusta que existan los países", mientras que él sostiene que "los países existen" y "él es argentino y leal a la República Argentina".

A su vez, añadió: "Después, hay otra diferencia que tiene que ver con el poder, con la política internacional; el reconocimiento de la diversidad de los grupos sociales es más propio de un liberal que de un libertario".

Maslatón afirmó haberse alejado de Milei cuando este "ascendió a dos personas de su entorno más íntimo".

En concreto sobre su alejamiento del diputado Javier Milei, precisó que este se dio cuando el economista "ascendió a dos personas de su entorno más íntimo", por su hermana y el periodista Carlos Kikuchi, quienes dijeron que "Maslatón no podía estar más con ellos".

"Yo lo que hice fue decirles ‘perfecto, ustedes no son los dueños del movimiento, vamos a las PASO a dirimir la interna’. Obviamente, dijeron que no y yo les dije ‘bueno, yo hasta el 20 de enero del 2023 espero a que me digan si quieren ir a las PASO o no’. Si ellos no quieren, bueno, no tendré otra opción más que aceptarlo. Voy a votar a este movimiento que es La Libertad Avanza, en disidencia, pero no cambio de partido ni nada", concluyó.

AS / MCP