Paritaria docente: desde CTERA adelantaron que van "a pedir ganarle a la inflación"

Se acerca el comienzo de las clases y la paritaria decente aún no tiene definición. Este miércoles habrá una nueva reunión entre el Gobierno Nacional y los sindicatos, en la que el secretario general de UTE y secretario gremial de CTERA, Eduardo López, adelantó que van "a pedir ganarle a la inflación”.

En diálogo con El Destape Radio, el dirigente puntualizó que también van "a pedir la actualización del Fondo Nacional de Incentivo Docente que está congelado hace tres años”. Asimismo planteó que hoy en día “el salario mínimo es de $20 mil. La canasta para superar la pobreza son $40 mil. Con dos cargos casi no se llega a cubrirla”.

“Tenemos que volver a una escuela que tenga centralidad en el conocimiento y no en el comedor. Pero lo cierto es que con hambre no se puede estudiar. Queremos que los chicos vuelvan a la escuela”, puntualizó López.

Asimismo agregó que "necesitamos que se vuelva al gasto del 6% del PBI en educación. Hoy estamos en el 4,8%; necesitamos que se cumpla el 6%”. En esa línea insistió que “vamos a pedir que se amplíe el mínimo y el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que es el que paga el Gobierno nacional y que lo cobramos todos los maestros. Es la parte que paga el Gobierno nacional para todos los maestros del país. Son $1200 por cargo. Vamos a pedir que se actualice. El Gobierno está planteando la suma fija en algunas paritarias, nosotros planteamos el FONID”.

“La paritaria de Camioneros se resolvió por porcentaje, la de Bancarios fue un porcentual con una suma fija muy grande. No queremos cristalizar cuatro años de pérdidas. La cláusula gatillo permite no seguir perdiendo. (el ministro de Trabajo, Claudio) Moroni y (el ministro de Educación, Nicolás) Trotta no descartaron la cláusula gatilla pero nosotros necesitamos ganarle a la inflación”, señaló Eduardo López.

A la vez, concluyó: “Cuando hay voluntad y los gobiernos cumplen con las leyes, nuestra voluntad es que haya clases. La voluntad es avanzar. El partido se está jugando con reglas claras y cumpliendo las leyes pero todavía no terminó”.

Por su lado, el Gobierno también ya planifica y deja entrever la postura que tendrá en la reunión. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, confirmó que el próximo miércoles presentará una propuesta para "fijar el salario inicial para los maestros de todo el país" y "fortalecer el incentivo docente".

La semana pasada el funcionario recibió a los cinco gremios para dialogar sobre "la agenda educativa y los problemas pedagógicos" y, en paralelo, mantiene negociaciones con los gobernadores para "garantizar el inicio del ciclo lectivo", según precisó.

"El miércoles vamos a presentarle a las 5 organizaciones sindicales nacionales una propuesta concreta que implicará no sólo fijar el salario inicial para los maestros de todo el país sino una propuesta que también incluye fortalecer el incentivo docente", anunció Trotta en diálogo con Radio 10, con el propósito de "empezar un proceso de recomposición salarial".

ED/MC