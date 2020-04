La participación del diputado Suárez Lastra en tv despertó una ola de críticas

La participación del diputado de la UCR Facundo Suárez Lastra en el programa Animales Sueltos que conduce Luis Novaresio por América Tv despertó una fuerte ola de críticas en las redes. El legislador había acudido al piso para hablar de la cuarentena y reclamar al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se reanude la actividad en el Congreso. Sin embargo, al final de su intervención terminó por ser él el blanco de las críticas.

Novaresio cuestionó a los legisladores de la Cámara baja que argumentan que no pueden asistir al Congreso porque se encuentran en sus distritos y valoró la decisión del líder del Frente Renovador de hallar una forma de sesionar en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. “Massa intentó que los diputados vinieran. Acá los cajeros de los supermercados están en sus lugares de trabajo y los diputados no porque están en las provincias. Y mis estimados, votaron defender la constitución, uno de los modos es sesionar”, afirmó el conductor.

Suárez Lastra lo interrumpió y le dijo que a su entender Massa actuó mal. “Lo que hizo fue cerrar el Congreso de la Nación el primer día (...) sin facultades para hacerlo, puso en licencia a todo el personal administrativo”, le retrucó. “Massa lo cerró, él lo abre y va él. Y se pasan gastando a los demás porque no están cuando él cerró todo”, agregó.

“Estamos reclamando que abra porque nos parece imprescindible el Congreso. Y vine acá al programa a dar un mal ejemplo porque uno tendría que decir ‘estamos todos en nuestra casa’. Es la primera vez que salgo a decir que podemos, tenemos y vamos a salir”, manifestó Suárez Lastra hacia el final del programa.

Después de las últimas declaraciones, Novaresio le indicó “Acá me están escribiendo los diputados que está el Anexo y el Palacio están abiertos, cada diputado tiene las llaves de su oficina si quiere ir”. El legislador radical lo negó al sostener: “No es lo que yo he leído por los diarios, está cerrado”.

“¿Pero como que lo leyó por los diarios, usted no fue al Congreso?”, le consultó Novaresio. “Yo estoy cumpliendo con mis funciones, estoy yendo a las reuniones virtuales y estoy reclamando que se abra el Congreso porque la información que yo tengo es que hay un decreto de cierre”, insistió el diputado.

¿Cómo voy a ver si está abierto el Congreso si estoy cumpliendo la cuarentena?, planteó Suárez Lastra

El conductor volvió a preguntarle si se había desplazado hasta el Palacio Legislativo, a lo que Suárez Lastra dijo: ¿Cómo voy a ver si está abierto el Congreso si estoy cumpliendo la cuarentena que es una imposición de la Nación?”. “¿Qué quiere que haga un acting de ir a golpear al Congreso? Cuando estoy trabajando políticamente con mi bloque para que el jefe del Congreso deje de actuar sin la colaboración y sin el espíritu de apertura que le estamos reclamando que empiece a tener un funcionamiento más intenso”, amplió.

“Pero un diputado de la Nación tiene la facultad de ir a cumplir una función esencial que es la del ejercicio de uno de los poderes. León Grosso dice ‘voy todos los días’”, destacó Novaresio. “Claro, el grupito de ellos que funcionan todos, que han hecho cerrar el Congreso, que no hacen funcionar las comisiones, no presentan las leyes, no hay una sola ley presentada, son todo proyectos que están dando vueltas”, cerró el diputado.

que papelon lo de suarez lastra, por favor! — Graciana Peñafort (@gracepenafort) April 22, 2020

A raíz de ese intercambio se abrió un debate en redes en el que el diputado fue ampliamente cuestionado por salir a un plató de televisión pero no desplazarse hasta el Congreso. Entre ellos, su accionar fue calificado como “papelón” por parte de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort.

Suarez Lastra dando pena por televisión.

No le basta con dar pena por su partido que además lo hace en vivo. — Guillermo Sandrini (@GuilleSandrini) April 22, 2020

Suárez Lastra va a la tele a boludear pero ir al Congreso le parece peligroso. — Ernest Scribbler 💚 (@e_scribbler) April 22, 2020

Suarez Lastra dice que no puede ir al Congreso porque esta cumpliendo la cuarentena y esta en vivo en Animales Sueltos bajando linea en contra de la cuarentena. — Stratos (@ardientemetal) April 22, 2020

B.D.N.