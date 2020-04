CFK avanzará con las sesiones online aunque la Corte no trate su pedido

por Rosario Ayerdi

La posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia rechace tratar el pedido de Cristina Kirchner para que defina si es constitucional sesionar de manera virtual no cambiará los planes de la vicepresidenta que avanzará de todos modos con sesiones online en medio de la pandemia de coronavirus para debatir el Impuesto a la Riqueza, la baja de la carga tributarias a Pymes y la derogación del artículo del Impuesto a las Ganancias por el cual grandes empresas en sus balances aplican el ajuste por inflación.

En el entorno de la Vicepresidenta dicen que no habrá sesiones en clubes, gimnasios ni el en Centro Cultural Kirchner, tal como lo propusieron distintos legisladores (incluso propios). “Eso garantiza la distancia social de los diputados y senadores pero armar una sesión así implica la movilidad de muchos trabajadores para que todo funcione, para ellos no hay distancia social en este caso”, dicen en el bloque del Frente de Todos del Senado.

Las sesiones serán virtuales. “No le pedimos permiso a la Corte para sesionar, pedimos que se expida sobre la constitucionalidad de esta modalidad. Si no lo hacen, después deberá hacerse cargo si le llegan rechazos a la manera de sesionar y será responsabilidad de la Corte asumir ese costo de no expedirse ahora”, detallaron cerca de la ex Presidenta.

Cómo opera Cristina Kirchner en el Congreso para aprobar el Impuesto a la Riqueza

El Frente de Todos no solo quiere tratar en las próximas semanas el Impuesto a la Riqueza que por estas horas terminan de delinear los diputados del oficialismo encabezados por Carlos Heller y Máximo Kirchner. También buscarán debatir una baja a la carga tributaria de las Pymes y la derogación de un artículo votado con el proyecto del Impuesto a las Ganancias que le permite a grandes empresas hacer sus balances con ajuste por inflación. “Estamos listos para debatir y sesionar con estos proyectos mientras la oposición discute mediáticamente si por videoconferencia, si por zoom o en un gimnasio”, analizaron desde el Frente de Todos.

Esta mañana el Procurador General, Eduardo Casal, dictaminó que la solicitud de Cristina Kirchner para que la Corte le dé una declaración de certeza con la que se validen las sesiones por medio de teleconferencia, no es de competencia del máximo tribunal. Aunque su dictamen no es vinculante, los jueces de la Corte esperaban esta resolución para definir qué hacer después de que el último viernes su presidente, Carlos Rosenkrantz, habilitara la feria por este pedido.

Tal como anticipó PERFIL, el máximo tribunal dictaminaría que no es competencia originaria para el recurso presentado. Ante esta definición la Vicepresidenta avanzaría de todos modos con las sesiones por teleconferencia. “No dicen que es inconstitucional, solo se por lo que avanzaremos con las sesiones online”, dijeron desde el Senado ante la consulta de este medio. Hasta ahora, la cámara de Diputados y el Senado utilizaron las teleconferencias para reuniones de comisión en las que los ministros nacionales dieron explicaciones.