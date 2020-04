Sesiones on line en el Senado: para el Procurador, el tema no es competencia de la Corte

por Cecilia Devanna

El Procurador General, Eduardo Casal, dictaminó hoy que el pedido de CFK para que la Corte le dé una declaración de certeza con la que se validen las sesiones en la Cámara Alta por medio de teleconferencia, no es de competencia del máximo tribunal, por lo que debería ser resuelta en el Senado. El viernes por la tarde, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, habilitó la feria por el pedido de CFK con el objetivo de tratar el Impuesto a la Riqueza y corrió vista a Casal para que dictamine sobre el tema. El dictamen es no vinculante y ahora se espera la decisión del tribunal en el tema, que no tiene plazos para expedirse.

En un escrito de 17 páginas en el que recorrió todo el planteo de CFK, Casal, Procurador ante la Corte, se refirió al caracter “consultivo” de la presentación de la vicepresidenta. “Lo expresado demuestra, de modo inequívoco, el carácter meramente consultivo del reclamo”, detalló Casal, quien resaltó la ausencia de conflicto, algo que sería clave para un posible tratamiento del tema. Tras lo que agregó que, “en atención a ello, entiendo que la petición de carácter consultivo que pretende introducir la actora bajo el ropaje de una acción declarativa de certeza no resulta ser una cuestión justiciable en los términos antes desarrollados”.

En su dictamen, Casal agregó que “la Corte ha sostenido desde 1865 que si de la formulación de la petición no surge el agravio no se trata de una demanda, sino de una consulta (Fallos: 2:253) y del escrito inicial surge que la actora, en definitiva, postula, precisamente, una consulta sobre la validez legal de sesionar en forma virtual para tratar cuestiones que el Poder Ejecutivo Nacional no puede regular, sin que se configure una causa, pues solo se procura el dictado de una sentencia que avale una determinada interpretación de una norma general regulatoria de la actividad de los miembros del Senado Nacional, lo cual no es del resorte del Poder Judicial, que no puede estudiar en teoría una norma sino solo interpretarla, aplicarla y eventualmente declarar su invalidez cuando se suscitan cuestiones que traen las partes en el marco de una causa judicial, tal como ha sido definida”.

Por lo que consideró que, en consecuencia, “ante la falta de un agravio discernible respecto de una cuestión justiciable, estimo que corresponde desestimar la solicitud tendiente a que V.E. determine si resulta constitucionalmente posible que el Senado de la Nación sesione por medios digitales sobre la base de lo establecido por el artículo 30 del Reglamento de la Cámara de Senadores”.

El pedido de CFK:

La semana pasada, CFK fue con su pedido de declaración de certeza ante el máximo tribunal. Allí resaltó “el marco excepcionalísimo del actual estado de emergencia desencadenado por la Pandemia originada por la enfermedad causada por el COVID”. Y por eso se solicitó a la Corte que “despeje el estado de incertidumbre respecto a la validez legal de sesionar mediante medios virtuales o remotos, en aplicación del artículo 30 del Reglamento del al H. Cámara de Senadores de la Nación, que establece que: “Los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional””

En el escrito se preguntó: “¿Es constitucionalmente posible que tal como lo establece el art. 30 del Reglamento de la H la Cámara de Senadores sesione mediante medios digitales debido a la situación de gravedad institucional generada objetivamente por el COVID19?”.

Tras lo que CFK sostuvo que, “en tal sentido debo señalar que no escapa al criterio de esta Presidencia que la Constitución ha fulminado de nulidad absoluta e insanable la posibilidad del dictado de Decretos de Necesidad y Urgencia en materias específicas, tales como la materia penal y tributaria”. Y se agregó, en un gesto que busca el apoyo de los magistrados en el tema, que “tampoco podrá escapar a vuestro criterio la acuciante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas que esta pandemia tiene sobre el mundo en general y sobre la Argentina en particular”. Luego de lo cuala agregó: “es que la situación de crisis económica y social que se desató hace un par de años en nuestro país no ha parado de profundizarse y la pandemia la agravará a límites aún desconocidos”.

Su pedido fue duramente criticado por los senadores de Juntos por el Cambio (JxC), quienes el jueves le enviaron una carta a la vicepresidenta para criticarle la decisión de haber recurrido a la Corte Suprema para pedirle la declaración de certeza sobre la validez de una sesión virtual. En la misiva insistieron en sesionar con “los recaudos del caso” ya sea para modificar el reglamento o para avanzar en los proyectos que se puedan debatir.