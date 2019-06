Patricia Bullrich habló de la renuncia de Chacho Álvarez y lo diferenció de Pichetto: "Tiene otro blindaje"

Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, analizó la fórmula presidencial integrada por Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, y la comparó con la dupla que formaron Fernando de la Rúa y Carlos "Chacho" Álvarez en la Alianza, gestión de la que participó como secretaria de Política Criminal y ministra de Trabajo.

Consulta por el periodista Pablo Sirvén sobre qué falló en esa combinación entre un frepasista (y ex peronista) y un radical, la funcionaria aseguró: "Me parece que no funcionó porque Álvarez tuvo una posición muy repentina de abandono de algo que se había construido".

"Cuando uno es parte de un proyecto tiene que ser muy firme para llevar ese proyecto adelante y no abandonar el barco a los seis meses. Uno liga cachetadas cuando está en el gobierno y a 'Chacho' eso no le gustaba", comentó la titular de la cartera de seguridad en diálogo con el programa Terapia de Noticias, que se emite por LN+.

Bullrich aseguró que a Álvarez le afectó pasar "de la popularidad, de ir en colectivo, viajar en subte y que todo el mundo lo abrace y lo bese, a tener de golpe a gente diciéndole cualquier cosa abajo de su casa".

"El creía que su único activo era la imagen y no la construcción de una política y un cambio en el país. Si uno no tiene blindaje emocional en esta tarea no te la bancás", expresó la funcionaria, y recalcó que esto "no sucederá" con Pichetto porque tiene un "blindaje emocional" diferente.

El manual de imagen de Cambiemos que Pichetto tendrá que estudiar antes de las elecciones

"Si uno no tiene un blindaje emocional, en esta tarea no te la bancás. Terminás muy mal. La política tiene cosas lindas pero también sinsabores y momentos difíciles", completó Bullrich.

En su primera conferencia de prensa luego de ser anunciado como precandidato a vicepresidente, Pichetto dijo que le "molesta sobremanera la alegría excesiva" y que su emoción "está más atenuada" en comparación con la imagen de alegría y optimismo que suelen proyectar los dirigentes del oficialismo. También calificó de "tontería" la comparación con Frank Underwood, el protagonista de la serie House of Cards, un legislador que complota contra su compañero de fórmula para llegar a la Casa Blanca.

Pichetto, recargado: "Hay que echar a patadas a los extranjeros que delinquen"

Varios los funcionarios de Cambiemos ven por demás "acartonado" al rionegrino. “Pichetto es un nombre de ambo y corbata y eso no agrada. No va en sintonía ni tiene nada que ver con el look de Mauricio, que obedece al pie de la letra el estilo menos formal, sin corbata y más suelto, que le sugiere Juliana (Awada)”, razona un funcionario del ala dura del PRO, según pudo saber PERFIL.

AB/FF