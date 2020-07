Bullrich sobre la ampliación de la Corte Suprema: "Buscan cómo hacer para liberar a Cristina"

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó el proyecto de reforma judicial que busca llevar adelante el oficialismo. Si bien se mostró de acuerdo con ampliar los juzgados federales de Comodoro Py, apuntó a la creación de una comisión para evaluar la ampliación de la Corte Suprema de Justicia: "Buscan cómo hacer para liberar a Cristina".

La ex ministra de Seguridad hizo referencia a que el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, sea uno de los integrantes de la comisión: "Si el presidente de esa comisión es abogado de Cristian Kirchner lo que hace es mirar con una lupa especial cómo hacer para liberar a Cristina. Una comisión que discuta sobre qué tipo de Corte Suprema queremos está sesgada por cómo liberar a Cristina, deja de ser una corte objetiva", dijo en Todo Noticias ( ver video ).

"Nosotros fuimos Gobierno y no cambiamos los miembros de la corte. Lo ideal para ser republicanos de verdad es que por mucho tiempo no cambiemos la cantidad de miembros de la corte, si son 5 dejemos 5. El kirchnerismo pasó de 9 a 5, dijeron que 5 es el ideal. Cambiarla cada vez que uno es gobierno, no es nuestro caso, demuestra la inconsistencia. El kirchnerismo dijo que 9 era mucho y que 5 era bueno, ahora dice que 5 es poco. Genera incertidumbres republicanas profundas", manifestó.

En esa línea, siguió: "Es la misma corte que eligió Néstor Kirchner cuando Alberto Fernández era jefe de Gabinete. Nosotros solo cambiamos los miembros por muerte o porque llegaron a los 75 años, pero no por la idea de armar una carta a nuestra medida".

Por otro lado, se mostró de acuerdo con el punto de la reforma judicial que busca ampliar los juzgados federales: "Me parece que ampliar los juzgados de Comodoro Py está bien. Hay que ver si realmente hay una democratización de la Justicia, no solamente una ampliación a más jueces. Pero en principio no me parece mal como concepto que haya más jueces que discutan las causas de corrupción, me parece bien".

Patricia Bullrich también habló sobre los ataques que recibió por parte del asesor presidencial, Leandro Santoro, quien la trató de "borracha". "No recibí ninguna disculpa. La política es una discusión de ideas y proyectos, no de miradas personales sobre cada uno. Es una mirada discriminatoria, eso no contribuye. No espera recibir ninguna disculpa, ya estoy acostumbrada a recibir insultos del kirchnerismo", dijo.

"Argentina está cruzada por una cuestión ideológica. Cuando la mujer es no kirchnerista, no es mujer, cuando el asesino no es delincuente, pasa a ser un asesino, cuando el que piensa determinadas ideas respecto al país es macrista, sus ideas no valen. Hay un intento de anulación total y absoluto de nuestra pertenencia. Hay una construcción de un pueblo único", concluyó.

