Paula Oliveto habló de una "traición" de Alberto Fernández a Rodríguez Larreta y lo trató de "irresponsable"

La precandidata a diputada nacional por Juntos por el Cambio, Paula Oliveto, criticó duramente al presidente Alberto Fernández calificandolo de "agresivo" e "irresponsable". Además, sostuvo que fue una "traición" la decisión de quitarle fondos de coparticipación al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, durante el 2020 y en pandemia. "Se creyeron superiores mientras no podíamos despedir a nuestros muertos", dijo respecto a los ingresos a la Quinta de Olivos.

En épocas de acusaciones cruzadas y debates calientes por la llegada de las elecciones, la presidenta de la Coalición Cívica en la Ciudad de Buenos Aires arremetió contra el mandatario por su manejo de la pandemia y aseveró que "no unió a los argentinos". Entrevistada por Luis Novaresio en A24, Paula Oliveto calificó al jefe de Estado de "agresivo" y lo acuso de ser un "irresponsable que no se hace cargo de nada".

Además, sostuvo que la decisión de Alberto Fernández de quitarle fondos de coparticipación durante la pandemia a la Ciudad de Buenos Aires fue una traición. En esa línea, argumentó que "en la peor crisis le sacó a la Ciudad de Buenos Aires 26 mil millones de pesos para seguridad y para la pandemia, a Horacio Rodríguez Larreta, a traición".

Luego, elevó aún más el voltaje de su crítica. "Quiero respetar la investidura presidencial, es un presidente debilitado, con su legitimidad cuestionada, un presidente agresivo, que le echa la culpa al resto", sostuvo la diputada nacional.

Visitas a Olivos

Consultada sobre las polémicas y judicializadas visitas a la Quinta de Olivos que recibió Alberto Fernández, Oliveto sostuvo que el presidente es un "irresponsable" que "no se hace cargo de nada. Me da mucha pena Alberto Fernández y su gestión, no unió a los argentinos".

En ese marco, sostuvo que "Era un delito, él hizo un decreto que decía que no se podía salir", en referencia a la pandemia, y agregó que "Se creyeron superiores mientras no podíamos despedir a nuestros muertos".

"Mientras el Presidente se reunía con sindicalistas que deberían trabajar para defender a los trabajadores, el esteticista, liberaban presos, el país de la locura", recriminó.

GI/FF