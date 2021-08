Alberto Fernández habló del "dolor" que sintió al pelearse con Cristina: "Jamás la voy a defraudar"

El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles (11 de agosto) que la vicepresidenta Cristina Kirchner "es muy importante" para él y que "jamás" la va a defraudar.

"En lo personal, Cristina es muy importante para mí", dijo en una entrevista con el programa La Caja Negra, que se emite por Youtube. "Yo a la familia Kirchner la quise mucho, siempre la he querido y durante diez años estuve peleado con la mujer de Néstor. Eso para mí fue un dolor incalculable", recordó.

Y sobre esas peleas ya superadas, Fernández agregó: "Yo creo que gran parte de mi enojo lo sostengo porque políticamente había cosas que no me gustaron. Pero a mí me dolía mucho estar enojado con Cristina. Me dolió siempre mucho".

Alberto Fernández también dio detalles sobre el momento en que Cristina Kirchner lo convocó para ser candidato presidencial: "El miércoles que Cristina me llamó, me dijo que tenía urgencia de hablar conmigo. Echó a todos del living de su casa, se sentó frente a mí y me dijo: vos tenés que ser el candidato a presidente ", relató.

"Yo le doy un lugar singular (a Cristina Kirchner) porque nos reencontramos y ella confió en mí. Y jamás la voy a defraudar. Jamás. Entonces ella tiene para mí humanamente, en mi presente, un lugar preponderante, no puedo negarlo", ratificó. Al respecto, dijo que ella "tiene humanamente" en su presente "un lugar preponderante".

"Con ella rescaté mis afectos a la familia Kirchner. Ella confió en mí y yo confío en ella", completó.

"Yo no sé si en mi vida lograré vivir dos años más difíciles como estos"

Alberto Fernández dijo en la entrevista que los próximos dos años de su gestión serán "para compensar esta sensación de ser el presidente de la pandemia".

"Tengo dos años para compensar esta sensación de que ser el presidente de la pandemia. Los próximos años van a ser años de salida, van a ser años mejores. Vamos a terminar de poner en orden lo que hay que poner en orden y aspiro a crecer como aspiro a que crezcamos desde el primer día", confió.

"Yo no sé si en mi vida lograré vivir dos años más difíciles como estos. Porque definitivamente te sentís el dueño de la situación, el que tiene que poner la cara, manejar el barco. Tengo la intima tranquilidad de que dejé todo", afirmó, y detalló que sus jornadas de trabajo en general empiezan a las 7.30 y terminan a la 1.30.

"Cuando miro para atrás, la tranquilidad que tengo es que puse todo", insistió.

ds