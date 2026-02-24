El peronismo ya cumplió tres veces los 80 años. La primera, el 27 de noviembre de 2023, aniversario de la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el instrumento que tuvo el entonces coronel Juan Domingo Perón para desarrollar las políticas que le dieron el sesgo al movimiento. La segunda, el 12 de septiembre 2025: 80 años de la movilización en el centro de la ciudad en la que, a viva voz, los peronistas empezaron a llamarse de esa manera a sí mismos. El 17 de octubre, conmemoración redonda del "huracán de la historia", fue la tercera.

Volverá a cumplir 80 años el 4 de junio de este 2026, porque ese día, en 1946, Perón asumía por primera vez como Presidente de la Nación. Logicamente, antes, este 24 de febrero, otro cumpleaños, el cuarto: 80 años el del debut electoral junto a su compañero de fórmula, el Hortensio Quijano. El primero de tres contundentes triunfos en elecciones presidenciales del primero coronel y luego general.

Perón y el país "simple" de 1946

Mil novecientos cuarenta y seis. “La vida reconocía pausas y disponía de tiempo. La jornada de ocho horas era una realidad: nadie pensaba en tener un segundo empleo y se almorzaba invariablemente en casa. Los rítmicos tranvías daban lugar a una siestita mientras se iba y se venía del trabajo. No existían mecanismo que enloquecieran de deseo a los consumidores ni se ofrecían tantas cosas como para que la gente se sintiera insatisfecha por no poseerlas”. Además de la ajustada semblanza, en su libro Perón y su tiempo, el historiador Félix Luna aporta datos numéricos: un país con cerca de 16 millones de habitantes; una población urbana del 62,5 por ciento; 4 millones de ocupados con salarios que les alcanzaban para vivir.

Mientras el mundo recién empezaba a reconstruirse después de la guerra más grande y salvaje del siglo, ese país “fácil, simple”, al decir del propio autor, era el que Perón ya había empezado a consolidar en sus múltiples funciones en el régimen que gobernaba el país desde1943.

Evita, Perón y Domingo Mercante

1946: "Braden o Perón"

La elección presidencial de 1946 enfrentó a la versión argentina del Partido Laborista, creada especialmente para lanzar la candidatura de Perón, y a la Unión Democrática, un conglomerado que unía a la Unión Cívica Radical y a los partidos Socialista, Comunista y Demócrata Progresista, sectores que ya habían combatido políticamente al coronel por sus medidas como ministro y como vicepresidente.

La línea discursiva de la UD se resumía en el slogan “Por la libertad, contra el nazismo”, apuntalada por la acción política del embajador estadounidense Spruille Braden, virtual jefe de la oposición. Al punto que, a instancias de Braden, el mismo día de la presentación de la fórmula Juan Domingo Perón-Hortensio Quijano se difundió en Argentina un documento, el famoso “Libro Azul”, que intentaba vincular al coronel con los fascistas y los nazis derrotados en la guerra que había terminado hacía pocos meses.

Lo de Perón era menos rebuscado: con él como presidente quedaba asegurada la continuidad de las medidas económicas y sociales que había impulsado durante su gestión como ministro de Trabajo y Previsión y marcaron un antes y un después para el bienestar y los detrechos de la clase trabajadora.

"Braden o Perón": los meses febriles del embajador "cowboy" que desafió al Coronel y perdió

Sin embargo, incorporó la mojadura de oreja a su mensaje, con la disyuntiva que blanqueaba la tensión entre la amenaza y la esperanza. El lema “Braden o Perón” quedó para la historia.

El propio coronel pronunció la frase en el acto de proclamación de la fórmula, el 12 de febrero, en el Obelisco.

El acto de proclamación de la fórmula Perón-Quijano

Juan Perón: un descamisado más

A esa altura la campaña ya tenía un recorrido. La oposición jugó su carta al denunciar que el Gobierno pensaba anular o corromper la elección. Perón expuso el complot: le dijo al New York Times que con la complicidad de Estados Unidos los opositortes estaban entrando armas desde Uruguay. Mientras, en las filas propias, surgía un término: los “descamisados”. El propio Perón, en el primer acto laborista, se arremangó para para capitalizar la definición y demostrar que él era uno más del pueblo.

El laborismo quería al coronel Domingo Mercante, amigo íntimo de Perón, como candidato a vice. Perón veía otra cosa, e impuso al radical Quijano, un empresario agropecuario correntino que aportaba la cuota de equilibrio al proyectar una imagen “a la antigua”. Para Mercante quedó la gobernación de la provincia de Buenos Aires, puesto no menor.

Perón y Hortensio Quijano, compañero de fórmula

Perón tenía la ventaja de la gestión para hacer campaña y en diciembre de 1945 el gobierno del que formaba parte dictó el decreto 33.302, de creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, que tenía, entre otras funciones fijar el salario mínimo. En forma simultánea se lanzó el Sueldo Anual Complemantario, el Aguinaldo.

Eran los tiempos de las campañas en tren. Perón viajaba en “La Descamisada”, muchas veces con Evita, quien estaba entrando con fuerza en la escena política. La UD, confiada, iba en el “Tren de la Victoria”. Los medios estadounidenses atacaban a Perón. La revista Look lo llamaba “El Hitler de mañana” y los acusaba de perversiones como sacarles fotos desnudas a mujeres de pueblos originarios para atesorarlas en los cajones de sus despachos.

La fórmula que ofertaba la UD estaba conformada por José Pascual Tamborini y Enrique Mosca. Hijo de una familia terrateniente, el radical Tamborini era médico y había sido diputado, senador y también ministro del Interior en el gobierno de Marcelo T. de Alvear. “No es brillante ni como estadista, ni como orador y su personalidad no es nada interesante”, lo “mataba” un informe de inteligencia de EE.UU. Mosca, abogado, también radical, había sido diputado, gobernador de Santa Fe e interventor federal en Mendoza.

Acto de la UD en el Congreso, en 1945

La UD hizo su gran acto del 9 de febrero en Avenida de Mayo y 9 de Julio, tres días antes de la proclamación de la dupla rival. En las paredes, los activistas pintaban “Perón nazi”. Los peronistas deformaban los apellidos de los adversarios con un “Tambo, Orín y Mosca” y en los actos hacían un “pfffffff” de fumigación para gastar al candidato a vice.

“Aquí están, éstos son, los muchachos de Perón”, bramaba la multitud al paso del coronel. Las mujeres aportaban un atrevido y emancipatorio “sin corpiño y sin calzón, somos todas de Perón”. Recién iban a poder votar en la elección siguiente, por impulso de Eva Perón y la decisión del Gobierno.

La falsedad del caso Nelly Rivas

El primer triunfo de Perón: un largo escrutinio no apto para impacientes

El domingo 24 de febrero de 1946, en una jornada calurosa en todo el país, tres millones y medio de varones acudieron a las urnas para participar de la elección más amplia realizada hasta entonces en la Argentina. No solo se votaba presidente y vicepresidente, sino que abarcaba una estructura institucional completa.

Los ciudadanos debían elegir 376 electores que luego integrarían el Colegio Electoral, encargado de designar al binomio presidencial. Además, se renovaban 14 gobernaciones, 158 bancas en la Cámara de Diputados y cerca de 700 cargos en legislaturas provinciales, que posteriormente nombrarían a 30 senadores nacionales. Se estima que alrededor de 20.000 candidatos compitieron por distintos cargos en todo el país.

La campaña de la fórmula que perdió contra Perón

Desde antes de las ocho de la mañana, filas muy largas se formaron frente a las 15.000 mesas habilitadas en las 14 provincias. Los territorios nacionales aún no participaban. La votación estuvo custodiada por efectivos del Ejército, la Marina y la Aeronáutica, en una presencia inédita. La jornada transcurrió sin problemas para resaltar. Después de cuatro años sin elecciones y luego de una década marcada por denuncias de fraude, todo transcurrió con normalidad.

Ese día, Juan Domingo Perón fue elegido por primera vez como Presidente. Pero eran otros tiempos y eso se confirmó muchos días después.

El escrutinio recién concluyó el 8 de abril. Perón obtuvo 1.478.500 votos, mientras que JoséTamborini llegó a 1.212.500. El resultado fue 55% para Perón y 45% para la coalición opositora.

En la elección más ajustada de su carrera (aunque amplia), Perón se aseguró la Presidencia y una posición dominante en el Congreso: mayoría de dos tercios en Diputados, control casi total del Senado -13 de las 14 provincias- y predominio en todas las legislaturas provinciales, aa excepción de Corrientes.

Las mujeres de Perón: la primera compañera de juventud, la líder que dio voz a los humildes y la presidenta que cargó con su legado

“Perón ganó porque los temas que propuso tocaban de cerca las preocupaciones de la mayoría de los argentinos, tanto los obreros como la clase media”, resumió Joseph A. Page en la biografía “Perón”. La fórmula discursiva "democracia Vs, nazismo" sumó menos votos.

Pero eso se supo con bastante demora. Recién el 2 de abril, 37 días después de los comicios y ya con el resultado prácticamente definido, Perón hizo sus primeras declaraciones al diario The Standard. Manifestó conformidad con la elección y evitó anticipar medidas de gobierno. Un día después, ante un medio peruano, sostuvo que gobernaría “para toda la Argentina” y que la oposición sería respetada si actuaba dentro de la ley.

Aunque el peronismo ya había cambiado el mapa político, social y económico, el 4 de junio comenzaría la era como Presidente del lider que marcó a un siglo.

