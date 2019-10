Piden revocar la sentencia que sobreseyó al senador Marino por acoso sexual

Luego de que la Cámara Federal confirmara el 10 de octubre el sobreseimiento del senador de la UCR por La Pampa Juan Carlos Marino, quien había sido denunciado por acoso sexual por una empleada de planta permanente del Congreso Nacional, la denunciante presentó un recurso ante la Justicia en el que pide que se revoque la sentencia por considerarla “arbitraria” y solicita que se reabra la investigación.

Se trata de la denuncia hecha por Claudia Mabel Guebel, quien había incluido en su presentación a otros dos funcionarios legislativos, Carlos Pedro Fiorda y Juan Carlos Amarilla, que también fueron sobreseídos. En la presentación, la empleada refirió que los acusados en el ámbito del Congreso habrían violentado su integridad sexual.

En ese sentido, acusó que a poco de comenzar a trabajar con el senador Marino, ella recibía mensajes de WhatsApp personales: "Me enviaba videos alusivos al sexo. Quiero aclarar que yo no tenía vínculo alguno con él, ni de confianza ni de amistad. Este tipo de mensajes me los enviaba constantemente, varias veces por semana. Yo trataba de contestarle con respuestas evasivas que no comprometieran mi trabajo y que tampoco le den a pensar que yo estaba interesada en lo que me proponía (...)", había declarado Guebel.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó al senador y a los demás acusados, porque consideró que del análisis del celular de la mujer y de los intercambios de mensajes de WhatsApp "no surgía ningún elemento de connotación sexual”, algo que la Cámara Federal ratificó luego.

Por su parte, la denunciante sostiene que la sentencia que declara el sobreseimiento de los imputados “no solo lo hace vulnerando garantías constitucionales y convencionales, sino que además hace imposible su continuación, generando los mismos efectos que una sentencia definitiva, importando un mal grave y actual, por cuanto no encuentro como justiciable a una justicia que brinde una respuesta jurídica y constitucionalmente válida ante mi reclamo frente a estos agravios”.

En el documento, al que accedió PERFIL, Guebel se refiere a lo que la Jueza consideró respecto de los mensajes, sobre los que dijo que “no tienen carácter sexual”. "Puedo referir brevemente que hay mensajes de claro contenido sexual que tienen frases como “hace tiempo que no follamos….” o una descripción de todas las posiciones posibles para tener relaciones sexuales y sus consecuencias para la salud “hacerlo parado fortalece a la columna. Boca abajo estimula la circulación de la sangre. Boca arriba es más placentero….” rematadas con un chiste”, detalla la denunciante, quien aportó además las capturas de dichos mensajes.

“La Exma. Cámara hace oídos sordos al planteo de la querella en este particular y simplemente confirma la sentencia de grado sin mayor análisis de los dichos contenidos en la prueba disponible en el expediente y citada en el memorial de agravios que debía analizar para declarar el sobreseimiento. La sentencia de Cámara es absurda y por tal razón debe ser revocada”, pide Guebel.

En su pedido, además, solicita que se reabra la investigación "para agotar todas las líneas investigativas produciendo la prueba pendiente, evacuando todas las citas pendientes (que surgirán de los audios y llamados a testigos contenidos en mi teléfono) y llamando a declarar a los imputados", sostiene.

Entre las irregularidades en la investigación que llevaron a una sentencia "arbitraria y absurda", menciona por ejemplo que no se ha realizado "la reedición de la pericia sobre el teléfono ordenada por la propia Cámara según se trata a continuación, y tampoco se ha dado curso a la citación de los testigos propuestos por la querella con excusas pueriles, exigiéndome que realice la labor investigativa respecto de datos personales de los testigos, cuando se aportó sus nombres y modos de contactarlos", expone la denunciante.

A.G./ C. P.