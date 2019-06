Pinedo sostuvo que "no tiene que ir un radical, pero puede ser un radical" quien acompañe a Macri

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, consideró hoy que "no tiene que ir un radical, pero puede ir un radical" como compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri, aunque no descartó la continuidad de Gabriela Michetti como vicepresidenta en un eventual nuevo gobierno de Cambiemos.

Tras participar de la segunda edición del Programa Cambio de Roles, del que participan 14 universidades del país, y ante una consulta de los periodistas acreditados en el Congreso respecto a si el compañero de fórmula de Macri tenía que ser un dirigente radical, Pinedo respondió: "No tiene que ir un radical, pero puede ir un radical".

Y agregó: "Lo más importante es que quien ocupe la vicepresidencia trabaje en equipo con el Presidente y que lo decida el Presidente, sobre propuestas que le van a arrimar los partidos de la coalición".

¿Tendría fueros Cristina como vicepresidenta?

Respecto a la afirmación del precandidato presidencial del PJ-Unidad Ciudadana, Alberto Fernández, de que no iría a un debate con el presidente Mauricio Macri al sostener que "hacer un debate con un mentiroso no tiene sentido", Pinedo afirmó: "No quiere debatir, es un problema de él".

"Se ve que no quiere confrontar puntos de vista frente al pueblo ni tampoco cumplir con una ley. Es un buen comienzo de campaña", ironizó.

Recordó que el Congreso votó una ley de debate obligatorio entre los candidatos a presidente y agregó que el hecho de que "el kirchnerismo empiece su campaña diciendo que no va a cumplir con la ley es bastante gracioso".

A la vez consideró "desagradable empezar la campaña diciendo que el otro es mentiroso, no me parece que sea la manera constructiva de construir democracia".

Para Carolina Stanley, la fórmula de Cambiemos "está abierta desde hace tiempo"

Ante una consulta sobre la posibilidad de que Michetti pueda acompañar a Macri de nuevo en la fórmula presidencial, Pinedo respondió que ejerció "una vicepresidencia distinta de otras del pasado".

Remarcó que desplegó una representación internacional "muy intensa" y que además "ha presidido varias misiones comerciales, ha cerrado varios acuerdos importantes". Y concluyó: "Ha desarrollado una vicepresidencia absolutamente en concordancia con el Presidente".

EA