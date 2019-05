¿Tendría fueros Cristina como vicepresidenta?

Una de las inquietudes de la clase política tras el anuncio de Cristina Kirchner giró en torno a si siendo vicepresidenta tendrá fueros que le eviten ir a la cárcel en caso de condenas o pedidos de los jueces que investigan distintas causas.

El martes arrancará el primer juicio oral contra la actual senadora y tiene otros en carpeta, por distintas acusaciones de corrupción. El juez federal Claudio Bonadío ya pidió prisión preventiva para la ex mandataria, pero el reclamo judicial no prosperó porque en el Senado no están los votos para sacarle los fueros que tiene ahora.

Sin embargo, si llegara a la Casa Rosada otra vez, pero en el cargo de vice: ¿tendría fueros? La respuesta la dio a PERFIL el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “Tiene fueros. La ley de fueros incluye a todos los funcionarios susceptibles de ser sometidos a juicio poítico. Y el artículo 53 de la Constitución establece que tanto el presidente como el vicepresidente pueden ser sometidos a juicio político”, explicó.

Para avanzar en un eventual pedido de prisión (Cristina Kirchner tiene varios procesamientos y causas abiertas), la justicia debería lograr que el Congreso la someta a un proceso en el que la acusación se inicia con los dos tercios en Diputados y el Senado luego avanzaría con la destitución.

“Es la única forma en la que podría caer la inmunidad de arresto para un vicepresidente”, contó Gil Domínguez en diálogo con PERFIL. Y ese proceso, agregó, sólo puede iniciarse si se considera que la ex presidenta cometió delitos o cometió mal desempeño.

No hay antecedentes de destitución por juicio político a un presidente o su vice. Las causas judiciales son, en ese sentido, una de las principales preocupaciones de Cristina Kirchner. No solo las que tramitan en su contra, sino también en contra de sus hijos Máximo y Florencia.

El oficialismo empezó a sugerir que en rigor, de resultar electa, en pocos meses se convertiría en presidenta, por una especie de "acuerdo" secreto con Alberto Fernández, algo que fue desmentido por el kirchnerismo y que no pareciera tener asidero en este contexto.



