PJ en crisis: la disputa por el armado de una alternativa

La anunciada Comisión de Acción Política que el PJ nacional prometió armar está en espera. ¿Quién va a ir en busca de dirigentes perdidos cuando los que quedan no pueden saldar sus propias diferencias? Mientras tanto, y aunque nadie pareciera querer atravesar las elecciones convocadas para noviembre, el cronograma electoral está en marcha a través de reuniones informales en las que solo se ansía que se llegue a un acuerdo para la renovación del partido que aún no puede superar la derrota en manos de Javier Milei.

Un importante dirigente les quita dramatismo a las disputas que en los últimos días mostró a legisladores elegidos por las boletas del peronismo tomando distancia en la votación de la ley Bases. “Estamos mejor que después de la derrota de 2015”, se ríe al recordar cuando en febrero de 2016 el bloque del Frente para la Victoria se rompió y perdió 12 legisladores.

Pero admite que la reconstrucción costará más de lo esperado. Para atraer a los que se fueron hace años, se necesita peso político. Quién lo tiene hoy es la pregunta que hace que la Comisión no se termine de conformar. Mientras tanto, Gabriel Katopodis quedó al frente del armado del cronograma para las elecciones que se deberán concretar el 17 de noviembre. Hay reuniones informales todas las semanas entre algunos de los vicepresidentes del partido y dirigentes que responden a los distintos sectores como Eduardo “Wado” De Pedro en representación de Cristina Kirchner. Aún no encontraron voces activas que anuncien que quieran competir por la conducción del PJ aunque algunos (y no es De Pedro) dicen que la exvicepresidenta debería quedarse con el lugar. “Parece más un pedido de su tropa que deseo de ella, tal como cuando pedían que compita en 2023 y ella los desairó”, explican desde el rearmado.

Epicentro. La disputa interna más fuerte se hace sentir en Buenos Aires, territorio que el peronismo pudo conservar ante tantas derrotas provinciales. La frase “poné la fecha la puta que te parió” que dejaron las bases en 2017 a una CGT inactiva podría aplicarse hoy a dos dirigentes que no terminan de saldar las discusiones hacia la nueva construcción. El diputado Máximo Kirchner habla de la necesidad de tener un encuentro con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al mismo tiempo que envía a los suyos a desairarlo.

“Nada sin Cristina”, leyeron en las paredes del Conurbano los funcionarios bonaerenses el 17 de abril cuando Axel Kicillof decidió pisar los territorios camporistas de Quilmes y Hurlingham para bajar las tensiones internas. Ese mensaje no tenía nada que ver con buscar una tregua. “Para que se ordene todo tiene que haber predisposición de ambas partes y, hasta ahora, el único que estuvo dispuesto fue Axel. ¿Ponerle cartas de ‘nada sin Cristina’ a Axel? Más ordenado que Axel con Cristina no debe existir”, dicen desde La Plata.

La última disputa de esta saga tuvo como protagonistas a los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mayra Mendoza (Quilmes). El desembarco del primero en territorios desató bronca en los intendentes que los gobiernan y a los que el de Avellaneda llega con críticas. Más allá de las contradicciones no faltan en la agrupación camporista quienes se quejan de no ser invitados o avisados de actos pero le vaciaron el encuentro a Kicillof cuando los esperó en Florencio Varela.

Ahora acusan al gobernador de ser responsable de este armado que busca romper la hegemonía de Máximo Kirchner en el armado bonaerense. “Kicillof no es ajeno a estas movidas. Arman actos para apuntar contra nosotros y levantan la figura de Axel y después nos llaman desde la gobernación para sacarnos una foto como si nada”, lanzan desde el entorno de la intendenta que juega con el aval de Máximo pero también con el de Cristina Kirchner que con presencias en algunos actos y mensajes se viene posicionando del lado de su hijo.

“¿Quieren que Axel arregle lo que otros desarreglan? Si Máximo tiene un conflicto con Ferraresi que lo llame él y que le diga lo que tenga ganas de decirle. Axel no es el jefe de Ferraresi. ¿Quién tiene la potestad de decir qué está bien y qué está mal en materia de militancia? ¿Por qué involucran a terceros?”, dicen muy cerca del gobernador que no está dispuesto a frenar el nuevo armado que Ferraresi encabeza junto a otros intendentes por desacuerdos con Máximo.

El 1° de julio la Quinta de San Vicente podría mostrar una foto de unidad en la que participen Kicillof, Máximo e intendentes. “Lo que está pasando es que se están construyendo alternativas políticas frente a la hegemonía. La pregunta es si La Cámpora es lo único que puede hacer política debajo de Cristina”, dice un importante peronista bonaerense.

Kicillof no irá ni por el PJ nacional ni por el provincial pero sigue adelante en su construcción nacional. Después de visitar gobernadores de distinto signo político llegará el turno del desembarco en La Pampa y La Rioja. “¿Cuántos votos se trajo Axel de los gobernadores aliados a La Libertad Avanza cuando los visitó?”, preguntó Máximo para subestimar esas fotos. Quien lo quería de candidato a presidente en la última elección ahora le apunta por moverse.