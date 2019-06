Poco margen para negociar entre los jefes provinciales

por Rosario Ayerdi

Solo seis de 19 gobernadores opositores presentaron sus frentes partidarios en las provincias para competir con listas cortas y de estos, dos ya hicieron una presentación en la Justicia para adherir sus boletas al Frente de Todos que tendrá a Alberto Fernández como candidato a presidente. Esto deja con poco margen de acción a Miguel Pichetto, quien se encargó de llamar uno por uno a los jefes provinciales para anunciarles que acompañaría a Mauricio Macri en la fórmula.

Quienes presentaron sus propios frentes para competir con listas de legisladores nacionales sin candidato presidencial son Juan Schiaretti (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén), Oscar Herrera Ahuad (gobernador electo de Misiones), Gerardo Zamora (Santiago Del Estero) y Mariano Arcioni (Chubut).

Zamora presentó el miércoles el Frente Cívico para la renovación de tres senadores nacionales y cuatro diputados. El sello no acompañaría a ningún postulante presidencial, pero también acordó con el kirchnerismo acompañar al Frente De todos con sello propio y discutir los lugares en las listas. Esto mismo hizo Arcioni. El jefe territorial inscribió “Chubut Al Frente” para pelear por tres diputados. Desde hace tiempo, Arcioni declaraba que no se metería en la pelea nacional, pero la incorporación de Massa a la alianza hizo que también pida la adhesión de su papeleta a la del nuevo frente opositor. Ahora será la jueza electoral, María Servini, quien deberá definir.

Otro distrito difícil para Pichetto será Misiones. El Frente Renovador de la Concordia Social participará de las elecciones con candidatos propios para pelear por los cuatro diputados que renuevan sus bancas. Hace pocos días, Oscar Herrera Ahuad obtuvo el 73% de los votos y una diferencia de 56 puntos contra el candidato de Cambiemos y jefe del PRO, Humberto Schiavoni. Allí, Alberto Fernández comenzó a dialogar con el ex gobernador Carlos Rovira, para buscar una foto en plena campaña.

Neuquén es uno de los distritos que Juntos por el Cambio mira con mayor entusiasmo. Cuando Fernández armó el mapa electoral, puso a este territorio en rojo. Sucede que el candidato presidencial desembarcó allí para hacer campaña por el competidor de Gutiérrez, Ramón Rioseco. El ex jefe de Gabinete de Cristina disparó fuertes críticas a la gestión provincial. Pichetto se entusiasma con que, a pesar de que el gobernador tendrá su propia lista para elegir tres senadores y dos diputados, un encuentro público arrastre sus votos.

También pedirá, al igual que al resto de los gobernadores, lo que es una habitual práctica electoral: que en el reparto de la boleta corta agreguen la papeleta de Macri y Pichetto. Esto provocará enojos con los propios candidatos a legisladores de Juntos por el Cambio, pero para cuando llegue el pataleo, la elección será un hecho.

El armador de Alternativa Federal, Juan Schiaretti, inscribió su frente Hacemos por Córdoba sin candidato presidencial. Por ahora, quienes mantienen conversaciones con el jefe provincial para conseguir la adhesión de su boleta corta para la elección de nueve diputados nacionales es Juan Manuel Urtubey y Miguel Lifschitz. Pero el enojo del cordobés con el candidato a presidente de este espacio, Roberto Lavagna traba las negociaciones más de lo esperado.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner consiguieron el apoyo del resto de los gobernadores. Alicia Kirchner, Carlos Verna y Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Uñac (San Juan), Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Sergio Casas (La Rioja), Juan Manzur (Tucumán), Domingo Peppo (Chaco) y Gustavo Bordet (Entre Ríos). Aunque saben que, de acuerdo a las encuestas en sus distritos, alguno de estos también puede terminar repartiendo la boleta cortada acompañada por la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio.