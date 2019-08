El presidente de la Corte Suprema dijo que el nuevo patriotismo es el "apego a la Constitución"

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, encabezó el acto que se realizó en Santa Fe por el 25to. aniversario de la reforma de la Carta Magna y en su discurso consideró que el nuevo patriotismo que debe regir esta época refiere al "apego a la Constitución" Nacional.

"Porque la Constitución es expresiva de lo que somos, respetarla es respetarnos a nosotros mismos. En esto debe consistir nuestro nuevo patriotismo, el patriotismo de nuestro apego a nuestra Constitución", expresó Rosenkrantz ante un auditorio en el que destacaban varios de los convencionales constituyentes de 1994.

El juez consideró, en ese sentido, que "no hay Patria sin Constitución y no hay Constitución sin Patria".

El discurso de Rosenkrantz llega en un contexto en el que las PASO dejaron muy debilitado al presidente Mauricio Macri por la amplia diferencia que sacó el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, quien en la campaña había pedido revisar las condenas por corrupción contra ex funcionarios kirchneristas.

Sin embargo, Fernández luego aclaró que apuntaba a los jueces federales de Comodoro Py y no a la Corte Suprema. "Tengo mucho respeto por sus jueces (de la Corte), porque nunca hizo algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de Derecho. Seguramente dictó decisiones que no me gustaron o unas me gustaron más que otras, pero todo estuvo fundado", aseveró Fernández en diálogo con AM 750. Además, recordó que con los jueces federales fue "muy crítico" pero aclaró: "Los jueces de la Corte son dignos, aún los que nombró Macri. Son respetables, dignos, éticamente no se puede cuestionar nada".

Rosenkrantz llegó a la Corte Suprema junto a Horacio Rosatti, ambos designados por el presidente Mauricio Macri en el inicio de su mandato lo que generó varios cuestionamientos de la oposición. Luego, a mediados de 2018 llegó a la presidencia de la Corte, otra vez designado por Macri, tras la renuncia de Ricardo Lorenzetti.

Por otro lado, el juez dijo, además, que "gracias a que la reforma constitucional fue expresiva de nuestra identidad común y de nuestro compromiso con la democracia, nuestra Constitución y nuestra democracia están hoy en buena forma, son saludables, están sólidas".

"A pesar de las dificultades que hemos atravesado y que atravesamos, (la Constitución y la democracia) nos sostienen, nos obligan y nos vinculan; más aún, nuestro futuro consiste en seguir respetando la Constitución", concluyó.

