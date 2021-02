Vacunatorio VIP: presión en Diputados para desplazar a Eduardo Valdés de una comisión

El escándalo por la "Vacunatorio VIP" de funcionarios y referentes ligados al oficialismo comenzó a tener sus repercusiones en el Congreso, donde diputados de la oposición pidieron que se desplace a Eduardo Valdés de la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores por considerar que comportamiento no resulta "admisible" de acuerdo a la Constitución y el reglamento de la Cámara baja.

"Muchos de quienes utilizaron el beneficio indebido, por tráfico de influencia; lo han admitido públicamente. Es el caso del Diputado Nacional y abogado, Dr. Eduardo Félix Valdés, quien preside actualmente la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de Nación", señala el texto firmado por la diputada de la Coalición Civica Mónica Frade, con el acompañamiento de colegas del espacio.

Fue el propio Valdés el que confirmó que había recibido la vacuna Sputnik V, por afuera del circuito formal de aplicación, luego de que se conociera el caso de Horacio Verbitsky.

"Ginés me mandó al Ministerio de Salud a que me vacune", dijo Valdés, quien agregó que "nos citaron en un vacunatorio, había 4 médicos, nada ilegal. Acá no es posible vacunarse ilegalmente porque todo va por escrito, hay un registro", señaló Valdés en declaraciones radiales.

Valdés es el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados, así como Jorge Taiana, la preside en el Senado. Por dicha condición es que habían sido convocados para viajar a México con el presidente Alberto Fernández y les ofrecieron vacunarse antes de viajar.

Las diputadas Carmen Polledo (PRO) y Jimena Latorre (UCR) también estaban invitadas a participar del viaje pero no fueron convocadas a vacunarse. Una vez conocido el escándalo, desde Juntos por el Cambio se decidió que no asistan a la visita a México.

En ese contexto, el proyecto presentado en la Cámara de Diputados menciona en alusión a Valdés que "sus públicos argumentos no alcanzan a conmover la norma violada, en tanto consideró que le 'correspondía' una vacuna, por sobre el personal detallado en la Resolución; porque “por protocolo se lo pedían” (sic), sin especificar quién. Lo cierto es que accedió a ella, en uso de una prerrogativa por su pertenencia al partido de gobierno, no por estar contenido en los beneficiarios priorizados".

Además, enfatiza que "esto se produce en un contexto de escasez de vacunas para la totalidad de la población vulnerable, lo que transforma el uso de esta prerrogativa en un comportamiento revulsivo y absolutamente reprochable".

"El daño irreparable proferido a quienes debieron ser beneficiarios de la vacuna que utilizó, tiene como correlato, un impacto nefasto a la vista del mundo, por lo que no resulta conveniente que este cuerpo persista en que sea él, quien nos represente", dice el texto.

DM/MC