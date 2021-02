Vacunas Vip | Verbitsky: "Le mandé un mensaje a Ginés y no me contestó"

El periodista Horacio Verbitsky brindó esta semana una entrevista en Radio Del Plata AM 1030 tras el escándalo de las "vacunas VIP". El director de El Cohete a la Luna, que tendrá su propio programa a partir del 14 de marzo en esa emisora, contó que todavía no se pudo comunicar con el exministro Ginés González García. "Le mandé un mensaje a Ginés y no me contestó", dijo.

En un segmento del reportaje, el conductor Marcos Cittadini le preguntó si el ministro estaría “enojado" luego de su revelación. Y Verbitsky respondió: "No sé si estará enojado, la verdad es que no tengo idea, le deseo lo mejor, lo aprecio mucho y, si le hice un daño, me lo hice a mí mismo también".

El autor de “Robo para la Corona” tendrá un nuevo programa de radio tras su despido de El Destape en el marco del escándalo de las “vacunas VIP”. Tal como reza el popular refrán que indica que “cuando se cierra una puerta, otra se abre”, rápidamente el exmilitante de Montoneros encontró una nueva emisora apenas horas después de que Robero Navarro le comunicara su desvinculación a causa del privilegio que gozó al ser inoculado.

La incorporación de Verbitsky a Radio Del Plata fue dada a conocer por el propio equipo de prensa de la señal, que también reveló que será Marcelo Figueras quien lo acompañará en El Cohete a la Luna. “En marzo llega @elcoheteluna junto a Horacio Verbitsky, Marcelo Figueras y todo el equipo. Los domingos de 9 a 12 hs”, comunicaron desde la prensa de la AM 1030.

Días atrás, el periodista reveló haber recibido la primera dosis de la Sputnik V de forma irregular, por ser amigo del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García. El presidente del CELS había expresado en reiteradas ocasiones que quería esperar a inyectarse la vacuna contra el coronavirus cuando la campaña de inmunización estuviera algo más avanzada, pese a estar dentro de la población de riesgo, al tener 79 años.

Sin embargo, el conductor radial reveló que se dio la primera dosis de la Sputnik V de forma irregular y gracias a sus contactos en el ministerio de Salud. Por la revelación de Verbitsky , el presidente, Alberto Fernández, le pidió la renuncia a Ginés Gonzáles García.

