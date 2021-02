Horacio Verbitsky reveló cómo se vacunó contra el Covid-19

El periodista y presidente del CELS, Horacio Verbitsky, había expresado en reiteradas ocasiones que quería esperar a inyectarse la vacuna contra el coronavirus cuando la campaña de inmunización estuviera algo más avanzada, pese a estar dentro de la población de riesgo, al tener 79 años. Sin embargo, el conductor radial reveló que finalmente decidió recibir la primera dosis de la Sputnik V esta semana.

En la provincia de Buenos Aires empezó la etapa de vacunación a mayores de 70 años ayer jueves 18 de febrero. En la Capital Federal, van a inmunizar a personas que superen los 80 a partir del próximo lunes 22 de febrero.

“Dije que quería esperar pero al final ayer me vacuné”, contó el periodista al ser entrevistado en el programa Habrá Consecuencias que se emite por radio El Destape. Una de las razones que lo impulsaron a tomar la decisión de inmunizarse fue que hubo nueve contagios entre sus familiares, una cifra que consideró “elevada” por el total de integrantes.

“Se contagiaron de todas las edades, sexos, desde más de 70 a apenas un año. Hombres, mujeres. En sus 30 y 40 años. Y uno de ellos murió, además, lo cual fue muy dramático y tuvo un gran impacto en toda la familia. Por otro lado, un hijo mío que es biólogo molecular me dijo que los efectos secundarios posibles son un riesgo menor en relación al riesgo que es contraer la enfermedad”, narró Verbitsky.

Una vez tomada la decisión, el periodista se contactó con el ministro de Salud, Ginés González García, con quien mantiene una relación de amistad previo a obtener el cargo en el Gobierno de Alberto Fernández. El funcionario le indicó que debía dirigirse al Hospital Posadas, en Morón, para recibir la vacuna.

Arranca la vacunación en Provincia a mayores de 70 con la polémica de Chivilcoy de fondo

“Para mí ese hospital tiene un significado especial porque allí murió mi padre hace 42 años, pero cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me decía que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio [de Salud] y me fui allí”, relató Verbitsky.

Con respecto a cómo reaccionó su cuerpo al recibir la inyección, el periodista detalló: “No sentí ningún dolor, ni tuve ningún efecto secundario. Me dijeron que se podía hincar el brazo, pero no se hinchó, que podía tener fiebre, cansancio o decaimiento y no tuve nada”. El próximo martes 2 de marzo va a recibir la segunda dosis de la Sputnik V para lograr la inmunidad más alta.

“Quería rendir cuentas de que cambié de opinión, que lo hice, y estoy contento de haberlo hecho”, concluyó.

Las críticas a José Antonio Aranda

En medio de la entrevista, Verbitsky reveló que otra de las personas que debía acudir al Ministerio de Salud a recibir la inmunización fue el periodista de Clarín José Antonio Aranda. Según explicó, al final no se cruzaron puesto que este último prefirió que le inyectaran la vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca, que recién estaría disponible el lunes por lo que no se vieron.

“Me imaginaba la posibilidad de un encuentro en el vacunatorio con José Antonio Aranda y me causaba mucha gracia. Te demuestra que la vacuna, y el virus sobre todo, no le hacen asco a nada. Le da lo mismo un subversivo como yo, que un conchudo como él. No nos cruzamos pero hubiera sido gracioso”, declaró.

Dónde anotarse para la vacuna

La información oficial de cada jurisdicción se engloba dentro de la página web del Gobierno nacional.

El Gobierno bonaerense lanzó a finales de diciembre el sitio web gba.gob.ar/vacunate/ para que la población pudiera registrarse para la preinscripción de turnos para la vacunación contra el coronavirus. Una vez se tuvieron a disposición las primeras dosis, la página quedó como el sistema oficial para poder acceder a las inmunizaciones.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los turnos para la aplicación de la vacuna para mayores de 80 años se abrirán el viernes 19 de febrero a las 14 horas en el sitio web del Gobierno porteño. Formas de sacar el turno:

A través del 147 : con el DNI y validación de residencia en la Ciudad.

: con el DNI y validación de residencia en la Ciudad. A través de la web: ingresar los datos personales en la turnera, elegir día, horario y centro vacunatorio.

B.D.N.